مروة راتب: من كثر الدلع شكلي برجع متزوجة من ثري كويتي (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
أعربت الفاشينيستا والفنانة السورية مروة راتب، عن سعادتها بالمحبة التي تلقتها من أهل الكويت مشيرة إلى أن ذلك يجعلها ترغب في الزواج من رجل كويتي.
وظهرت "مروة" في مقطع فيديو وهى تحمل الورود قائلة: "شوفوا دلع الكويتين .. صدقوني يا جماعة الخير أنا على الدلع اللي قاعدة أشوفه في الكويت شكلي أرجع متزوجة من كويتي ثري".
وأضاف: "صدق عروض الزواج ما وقفت والورود وأنا داخلة وطالعة ولا أعرف حتي من مين وعندهم تقدير للمرأة وما عندهم مسخرة على طول زواج".
يُذكر أن سفر مروة راتب إلى الكويت جاء للإعلان عن مطعم يقدم وجبات ”برغر“، مؤكدة أن جودة المطعم تستحق السفر من دولة إلى دولة، وفق تعبيرها.