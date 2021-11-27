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مروة راتب: من كثر الدلع شكلي برجع متزوجة من ثري كويتي (فيديو)

منذ 10 ساعات
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مروة راتب: من كثر الدلع شكلي برجع متزوجة من ثري كويتي (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
أعربت الفاشينيستا والفنانة السورية مروة راتب، عن سعادتها بالمحبة التي تلقتها من أهل الكويت مشيرة إلى أن ذلك يجعلها ترغب في الزواج من رجل كويتي.

وظهرت "مروة" في مقطع فيديو وهى تحمل الورود قائلة: "شوفوا دلع الكويتين .. صدقوني يا جماعة الخير أنا على الدلع اللي قاعدة أشوفه في الكويت شكلي أرجع متزوجة من كويتي ثري".

وأضاف: "صدق عروض الزواج ما وقفت والورود وأنا داخلة وطالعة ولا أعرف حتي من مين وعندهم تقدير للمرأة وما عندهم مسخرة على طول زواج".

يُذكر أن سفر مروة راتب إلى الكويت جاء للإعلان عن مطعم يقدم وجبات ”برغر“، مؤكدة أن جودة المطعم تستحق السفر من دولة إلى دولة، وفق تعبيرها.

المرأة
الزواج
الكويت
مروة راتب
عروض الزواج
مروة راتب بالكويت

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55478
منذ 35 دقيقة
ههههههههههههههههههه مبروك مقدما

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الام شكلها نرجسيه سوكوباتيه
فهد
يغارون من لاعبينا
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه ما عليك منها فهمت كلامك والا ما فهمته
ابو عمار
ههههههههههههههههههه مبروك مقدما
د محمد ماجد بخش
يا كاظمي .. يا كاظمي أعدم الرقاب التي تطاولت على سلطة القانون مهما كانت مقربة لطهران فهذا هو الحل .. الإعدام فورا

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