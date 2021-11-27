هبة الحسين تتغزل في زوجها عايض يوسف بعد تألقه بموسم الرياض

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
تغزلت الفنانة والإعلامية هبة الحسين بزوجها الفنان عايض يوسف بكلمات رومانسية بعد أن حضرت حفله ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقالت هبة الحسين في رسالة وجهتها لزوجها عايض يوسف عبر انستغرام "حفلات موسم الرياض لقد كانت ليلة جميلة، حبيبي الله يحميك ويحفظك ويحفظلك موهبتك واكون فخورة فيك بكل خطوة تخطيها وأشد على يدك".
وأضافت هبة الحسين: "دائما تستاهل تكون بهالمسرح وقدام آلاف الجماهير لأن لكل مجتهدٍ نصيب وانت تحب شغلك وتتعب كثير".
يذكر أن الفنانة حرصت على حضور حفلات زوجها الغنائية خلال الفترة الماضية، وكان أول حفل تحضره في شهر أغسطس الماضي وتحديدا ضمن حفلات صيف الشرقية.