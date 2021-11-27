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هبة الحسين تتغزل في زوجها عايض يوسف بعد تألقه بموسم الرياض

منذ ساعة
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هبة الحسين تتغزل في زوجها عايض يوسف بعد تألقه بموسم الرياض

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
تغزلت الفنانة والإعلامية هبة الحسين بزوجها الفنان عايض يوسف بكلمات رومانسية بعد أن حضرت حفله ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت هبة الحسين في رسالة وجهتها لزوجها عايض يوسف عبر انستغرام "حفلات موسم الرياض لقد كانت ليلة جميلة، حبيبي الله يحميك ويحفظك ويحفظلك موهبتك واكون فخورة فيك بكل خطوة تخطيها وأشد على يدك".

وأضافت هبة الحسين: "دائما تستاهل تكون بهالمسرح وقدام آلاف الجماهير لأن لكل مجتهدٍ نصيب وانت تحب شغلك وتتعب كثير".

يذكر أن الفنانة حرصت على حضور حفلات زوجها الغنائية خلال الفترة الماضية، وكان أول حفل تحضره في شهر أغسطس الماضي وتحديدا ضمن حفلات صيف الشرقية.

موسم الرياض
هبة الحسين
عايض يوسف

التعليقات

فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 259
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
مبروك للعالميه💛هاردلك لنا💚يستاهلون من حقه يفرح لعوده انتصارات العالمي ويعود اقوى بإذن الله والملكي كذالك وانت ياالهراج خلك بعيد واترك نشرك التعصب الرياضي الللي...
بو عبدالله
لا الحقيقة أننا بنجتمع بس كل واحد مشغول بحاله (فشتغل بنفسك أحسن)
مصر ام الدنيا
من الردود احس ثقافة المشجع السعودي صفر
عالمي
احس ثقافة المشجع السعودي صفر وليد الفراج يبحث عن مصلحته بزنز
الخالدي
ونا اقول ليش كثرو في الشوارع اثره من هذا وشكاله بسبب الهلال العالمي بطل آسيا هاهاهاهاهههههههه

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