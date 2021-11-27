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القبض على سيدة تصور نساء عاريات بأحد الحمامات

منذ 4 ساعات
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القبض على سيدة تصور نساء عاريات بأحد الحمامات

مليكة فؤاد (صدى):
ألقت القوات الأمنية المغربية القبض على سيدة اقترفت فعلا منافيا للأخلاق العامة ، حيث عمدت إلى تصوير نساء عاريات خلسة داخل أحد الحمامات التقليدية بمدينة بركان.

وقامت إحدى السيدات داخل الحمام بمحاصرتها حينما فطنت ذلك وأبلغت الشرطة، وتمت عملية التوقيف وضبطت الشابة العشرينية، متلبسة، بمقاطع الفيديو والصور على هاتفها لسيدات يستحمن عاريات داخل الحمام المذكور.

و باشرت النيابة العامة التحقيقات حيال السيدة و قررت متابعتها في حالة اعتقال، ليتم ايداعها السجن المحلي بركان، إلى حين انطلاق أطوار محاكمتها.

المغرب
بركان
تصوير
سيدات يستحمن
حمام داخلي للسيدات

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83802
منذ 41 دقيقة
وهن ليش يرحن هناك ما عندهم حمامات في البيوت خبنه جميع

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
منك العلف ومنها 😷😷😷 قطعتم وقطعت اخباركم
الريان
طيب الكفيف لو سمع شي واعجبه اكيد بصيب بالعين لان العين تخرج من النفس والعلم عند الله
عندما يغيب المساء
وهن ليش يرحن هناك ما عندهم حمامات في البيوت خبنه جميع
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الحمد لله والشكر

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