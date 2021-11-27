القبض على سيدة تصور نساء عاريات بأحد الحمامات

مليكة فؤاد (صدى):
ألقت القوات الأمنية المغربية القبض على سيدة اقترفت فعلا منافيا للأخلاق العامة ، حيث عمدت إلى تصوير نساء عاريات خلسة داخل أحد الحمامات التقليدية بمدينة بركان.
وقامت إحدى السيدات داخل الحمام بمحاصرتها حينما فطنت ذلك وأبلغت الشرطة، وتمت عملية التوقيف وضبطت الشابة العشرينية، متلبسة، بمقاطع الفيديو والصور على هاتفها لسيدات يستحمن عاريات داخل الحمام المذكور.
و باشرت النيابة العامة التحقيقات حيال السيدة و قررت متابعتها في حالة اعتقال، ليتم ايداعها السجن المحلي بركان، إلى حين انطلاق أطوار محاكمتها.