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ضاقت عليهم الارض يصورون عند السيل !

منذ 16 ساعة
2138
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55494
منذ 48 دقيقة
عاجبهم المكان

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
المفروض يكون هناك شرط على المقاول والشركات التي تبني البيوت ان يضمنون البيت لمده 25 سنه
ملكي وافتخرررر
اشغلونا الطواقي بأسيا اللي فحطوا فيها ٢٠ سنه وليت جابوها بغير دعم المليار ونصف المليار من اللي باقي موفرينه واللي قاعدين يعلقون من الطواقي...
الحزين
الحمدالله على السلامة

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