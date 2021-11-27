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باحث إسلامي : العين وسيلة تلقي فقط وليست وسيلة حسد وتخريب (فيديو)

منذ ساعة
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باحث إسلامي : العين وسيلة تلقي فقط وليست وسيلة حسد وتخريب (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح المفكر والباحث الاسلامي الدكتور علي الكيالي، العلاقة بين الصدفة والخرافة في ما يعرف بالحسد والعين، ومفهوم كلا منهما وطرق الحماية والتحصين.

وقال الكيالي، أن البعض يستخدمون الحسد والعين كشماعه، كل ما أصابهم أمرا أو شر ارجعوه إلى الحسد، مؤكدا أن الدعاء يقي من شر العين مستشهدا بالآية "وأفوض أمري إلى الله - وإذا عزمت فتوكل على الله" فهاتان تزيلان أثر الحسد والعين وينتهي الأمر بهذا الشكل.

وأرجع بعض الحوادث التي تحدث للناس إلى الصدفة وليست لها علاقة بالعين أو الحسد حيث أن الحاسد يتحول لشخص شرير كما ذكرته سورة الفلق "ومن شر حاسد إذا حسد".

وأوضح أن هناك ثلاثه أنواع من النفوس، النفس المطمئنه، النفس اللوامه، والنفس الأمارة بالسوء، مؤكدا أن الحسد يأتي من النفس الأمارة بالسوء.

وأشار إلى أن العين في حد ذاتها ليست الوسيلة التي تسبب الحسد لأن العين تنقل الصوره فقط، مشيرا إلى أن الإنسان الكفيف الذي لا يرى لا يمكنه أن يحسد لأنه لا يرى الصورة، فالعين وسيلة تلقى وليست وسيله إصابة أو أذى.

وأكد أن العين حق والحسد حق وأن العين والحسد لاتخرج إلا من شياطين الإنس، الذين يستكثرون النعم على غيرهم ويريدون زوالها، لافتا إلى ضرورة التحصن من كيدهم بالمعوذتين وآيات الله المحصنات .

العين
الحسد
الصدفة
أثر العين والحسد
على الكيالي

التعليقات

محمد علي القحطاني
محمد علي القحطاني عدد التعليقات : 46
منذ ساعة
يعني نكذب الرسول صلى الله عليه وسلم و نصدقكم وهذا المنحرف عن الدين الإسلامي الحنيف.
هذا لا له علاقة بالدين فضلاً ان يكون باحث إسلامي.
تيقنوا عمن تكتبون وتنشرون فالعلم أمانة.
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2601
منذ 51 دقيقة
هذا اكبر كذاب ونصاب -- تقول مفكر اسلامي -- فيفي عبده تعرف دين احسن منه
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1
منذ 49 دقيقة
يا صدى نحن لدينا علماء نعتز بعلمهم ولا نعترف بمن يكذب بعذاب القبر ويكذب باحاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
مبروك للعالميه💛هاردلك لنا💚يستاهلون من حقه يفرح لعوده انتصارات العالمي ويعود اقوى بإذن الله والملكي كذالك وانت ياالهراج خلك بعيد واترك نشرك التعصب الرياضي الللي...
بو عبدالله
لا الحقيقة أننا بنجتمع بس كل واحد مشغول بحاله (فشتغل بنفسك أحسن)
مصر ام الدنيا
من الردود احس ثقافة المشجع السعودي صفر
عالمي
احس ثقافة المشجع السعودي صفر وليد الفراج يبحث عن مصلحته بزنز
الخالدي
ونا اقول ليش كثرو في الشوارع اثره من هذا وشكاله بسبب الهلال العالمي بطل آسيا هاهاهاهاهههههههه

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