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حارس مدرسة: " قلبي بغى يوقف" من مفاجأة زملائي بإهدائي سيارة (فيديو)

منذ ساعة
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حارس مدرسة: " قلبي بغى يوقف" من مفاجأة زملائي بإهدائي سيارة (فيديو)

الجوف (صدى):
أعرب سالم الرويلي حارس مدرسة صلاح الدين الأيوبي المتوسطة في سكاكا، عن سعادته وفرحته اللامتناهية بسبب مفاجأه زملائه بالمدرسة له بهذه السيارة.

وقال سالم الرويلي:" شعوري ما يوصف مفاجأه مثل الحلم قلبي بغى يوقف من الموقف"، مشيرا إلى أن الزملاء والاداريين لم يقصروا في حقه وأهدوه سيارة لعلمهم أنه يذهب من وإلى المدرسة ماشيا على رجليه لمسافة 10 كيلو متر، وذلك لمدة ٣سنوات.

وتابع الرويلي،" قام الزملاء بالإتصال بي قبل وصولي إلى المدرسة، وحينما دخلت تفأجات بوجود سيارة ولكنني لم أكن متوقعا اطلاقا انها لي، ثم ناداني المدير ليقول لي ان هذه الهدية لك، فلم تكن المفاجأه بالحسبان لدرجة ما عرفت أرد عليهم أو اشكرهم وقتها".

وفي سياق متصل، فاجأ منسوبو مدرسة صلاح الدين الأيوبي حارس المدرسة بسيارة جديدة، وذلك تقديرا لجهوده في تأديته لعمله على أكمل وجه.

وأظهر مقطع فيديو قيام عدداً من معلمي المدرسة باستقبال حارس المدرسة، ويلتقطون بعض الصور معه.

وسلم المدير العام لإدارة التعليم بالجوف حارس الأمن مفتاح السيارة التي تكفل بها زملائه في المدرسة، لحرصه على أداء عمله على أكمل وجه

 

سكاكا
سيارة
حارس مدرسة
مفاجأة
منسوبو
مدرسة صلاح الدين الأيوبي
سالم الرويلي

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 638
منذ 58 دقيقة
يستاهل
الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4075
منذ 35 دقيقة
وش عقبه جابوا السيارة. ثلاث سنين وهو، يمشي العسرة كيلو على رجليه من بيته للمدرسة والعكس. توهم ينتبهون. الموضوع لا يخلو من نذخ وشهرة. 🙄

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
بغى يروح الولد لاكن ربي سلمه
صالح الشهري
النصر ابدع وغاب عنه صاحب المشاكل ففاز وفاله الدوري
صالح الشهري
النصر ابدع وغاب عنه صاحب المشاكل ففاز وفاله الدوري
ابوبدر
خطف وان طال امده عقوبته قتل؟!! . طيب القاتل يقتل بس ما سمعت عن ان الخاطف اللي يربي وحتى وان باع الطفل انه يقتل...
ابوبدر
راحو جلى الخدم 😂

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