المنتخب المصري يستدعي أحمد حجازي بشكل عاجل

ماجد محمد (صدى):
استدعى منتخب مصر اللاعب أحمد حجازي قلب دفاع الاتحاد بشكل عاجل للانضمام إلى القائمة المشاركة في كأس العرب 2021.
وجاء استدعاء "حجازي" للانضمام للمنتخب المصري لتعويض غياب إمام عاشور نجم نادي الزمالك الذي خرج من قائمة البطولة بعد إصابته بفيروس "كورونا".
وكان قد تم استبعاد "حجازي" من قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العرب بناءً على طلب الاتحاد؛ تحسبًا للعب مباراة الهلال "المؤجلة" في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يٌذكر أن مسابقة كأس العرب ستنطلق يوم 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 من ديسمبر القادم بـ "الدوحة"، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة.