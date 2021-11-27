وفاة الطفل محارب السرطان وعاشق الاتحاد

نواف السالم (صدى):
رحل الطفل محارب السرطان، والمشجع الاتحادي عبدالله الغامدي، عن الحياة، اليوم السبت.
وكانت إدارة الاتحاد والجهاز الفني واللاعبون، قد استقبلوا الطفل الراحل بمقر النادي في سبتمبر الماضي، فيما نعاه ناشطون، سائلين المولى عز وجل له الرحمة وأن يجعله شفيعاً لوالديه، معبرين عن بالغ تعازيهم لأسرته.
وأصيب الطفل الراحل،، قبل 8 سنوات بورم في الدماغ وأجريت له نحو 6 عمليات لاستئصال الورم، ولعشقه لفريق الاتحاد أتيحت له الفرصة لزيارة النادي حيث التقى بالإدارة واللاعبين والتقط صوراً تذكارية معهم.