بالصور.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أحزانها بـ "رحلة سفاري"

القاهرة (صدى):
تحاول الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، الخروج من الحالة النفسية والحزن الذي لازمها منذ إصابة والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، فى نهاية شهر أبريل الماضي بفيروس كورونا، ثم وفاة والدها الفنان الكبير يوم 20 مايو ثم والدتها الفنانة دلال يوم 7 أغسطس.
وكشفت مجموعة من الصور عن دنيا سمير غانم خلال تواجدها برحلة إلى الفيوم مع زوجها رامي رضوان، خلال مغامرة سفارى فى وادى الحيتان، كما نشرت عبر ستوري حسابها على إنستجرام، صورا من زيارتها إلى المحميات الطبيعية فى الفيوم.
واستمرت دنيا سمير غانم، في الدعاء لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز، حيث تنشر من حين لآخر صورة تدعو فيها لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وتصحبها في بعض الأحيان بصور نادرة لهما، لتطلب من متابعيها الدعاء لهم.