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أم تتفاجئ بسقوط ابنها داخل الصرف الصحي
منذ ساعتين
811
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التعليقات
القرنيs@s@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
عدد التعليقات : 1
منذ 21 دقيقة
بغى يروح الولد لاكن ربي سلمه
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أحدث التعليقات
القرنيs@s@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
بغى يروح الولد لاكن ربي سلمه
صالح الشهري
النصر ابدع وغاب عنه صاحب المشاكل ففاز وفاله الدوري
صالح الشهري
النصر ابدع وغاب عنه صاحب المشاكل ففاز وفاله الدوري
ابوبدر
خطف وان طال امده عقوبته قتل؟!! . طيب القاتل يقتل بس ما سمعت عن ان الخاطف اللي يربي وحتى وان باع الطفل انه يقتل...
ابوبدر
راحو جلى الخدم 😂
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