وفاة عروس عراقية غرقًا قبل زفافها

بغداد (صدى):
توفي 27 شخصا يوم الخميس الماضي غرقا في بحر المانش، ومن بينهم العراقية مريم نوري محمد أمين التي تبلغ من العمر 24 عاماً.
وكانت الفتاة تستعد لملاقاة خطيبها، إلا أن البحر غدر أحلامها، فانتشلت جثة زرقاء، ولفت بكفن بدلًا من فستان العرس الأبيض؛ ليقول خطيبها الذي يعيش في المملكة المتحدة، أنها كانت تراسله خلال رحلة الموت هذه، عندما بدأ الزورق يغرق.
وأوضح إنها كانت تحاول طمأنته باستمرار، مؤكدة أن أي مكروه لن يحدث، وأن فرق الإنقاذ ستسعى لمساعدتهم، مؤكدًا أنهما كانا يتبادلان الرسائل على Snapchat قبل أن تبدأ المياه بالتسرب إلى الزورق الذي راح يفقد توازنه، فيما بدأ الركاب يخرجون الماء منه. وقال إنه كان يتابع موقعها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).