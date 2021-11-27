نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة عروس عراقية غرقًا قبل زفافها

منذ 12 ساعة
1762
1
وفاة عروس عراقية غرقًا قبل زفافها

بغداد (صدى):
توفي 27 شخصا يوم الخميس الماضي غرقا في بحر المانش، ومن بينهم العراقية مريم نوري محمد أمين التي تبلغ من العمر 24 عاماً.

وكانت الفتاة تستعد لملاقاة خطيبها، إلا أن البحر غدر أحلامها، فانتشلت جثة زرقاء، ولفت بكفن بدلًا من فستان العرس الأبيض؛ ليقول خطيبها الذي يعيش في المملكة المتحدة، أنها كانت تراسله خلال رحلة الموت هذه، عندما بدأ الزورق يغرق.

وأوضح إنها كانت تحاول طمأنته باستمرار، مؤكدة أن أي مكروه لن يحدث، وأن فرق الإنقاذ ستسعى لمساعدتهم، مؤكدًا أنهما كانا يتبادلان الرسائل على Snapchat قبل أن تبدأ المياه بالتسرب إلى الزورق الذي راح يفقد توازنه، فيما بدأ الركاب يخرجون الماء منه. وقال إنه كان يتابع موقعها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

 

 

وفاة
غرق
عروس عراقية
بحر المانش

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2045
منذ ساعة
ايش ذنب البحر يتهم بالغدر..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
ألف سلامه وما تشوف شر وقدامك العافية يإذن الله
ابوبدر
الله لا يبلانا. دسيس قبسه. 😒
ابوبدر
ما يمدح السوق الا من ربح فيه
بلبل البحر
كلام سليم
بلبل البحر
الله يتوب عليه

أخر الأخبار

اقتصادي: تجديد الإقامة ربع سنويًا ينغص على المتسترين
اقتصادي: تجديد الإقامة ربع سنويًا ينغص على المتسترين
منذ 17 دقيقة 1160
مستجدات ملف تجديد سعود عبد الحميد للاتحاد
مستجدات ملف تجديد سعود عبد الحميد للاتحاد
منذ 42 دقيقة 1493
بالفيديو.. الصحة توضح طريقة الصحيحة لقياس السكر في المنزل
بالفيديو.. الصحة توضح طريقة الصحيحة لقياس السكر في المنزل
منذ ساعة 1318
مختص يكشف عن السبب الأول في تميز أي جهة أو قطاع "فيديو"
مختص يكشف عن السبب الأول في تميز أي جهة أو قطاع "فيديو"
منذ ساعة 1196
خالد أمين يكشف عن سر عدم زواجه حتى الآن "فيديو"
خالد أمين يكشف عن سر عدم زواجه حتى الآن "فيديو"
منذ ساعة 721
"الصحة" تعقد مؤتمرا بمشاركة 3 جهات لاستعراض مستجدات كورونا
"الصحة" تعقد مؤتمرا بمشاركة 3 جهات لاستعراض مستجدات كورونا
منذ ساعة 1309
المملكة: اعتزام أستراليا إدراج حزب الله منظمة إرهابية يعزز الأمن والسلام الدوليين
المملكة: اعتزام أستراليا إدراج حزب الله منظمة إرهابية يعزز الأمن والسلام الدوليين
منذ ساعة 1128
الكويت توقف الرحلات التجارية المباشرة مع عدد من الدول الأفريقية
الكويت توقف الرحلات التجارية المباشرة مع عدد من الدول الأفريقية
منذ ساعة 1189
الصحة توضح فوائد لجرعة لقاح كورونا التنشيطية
الصحة توضح فوائد لجرعة لقاح كورونا التنشيطية
منذ ساعتين 1313
صحيفة إسبانية: الهلال القوي هو الأكثر نجاحا في دوري أبطال آسيا
صحيفة إسبانية: الهلال القوي هو الأكثر نجاحا في دوري أبطال آسيا
منذ ساعتين 1442