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بالفيديو.. سعد الشثري يتحدث عن زيارته لـ العلا وموقفه من زيارة مدائن صالح

منذ 11 ساعة
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بالفيديو.. سعد الشثري يتحدث عن زيارته لـ العلا وموقفه من زيارة مدائن صالح

الرياض (صدى):
أكد الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يوجد ما يبرر التحريض على مؤسسات الدولة، مبينًا أن المملكة تتميز بالاستقرار التلاحم بين أبنائها فهى بلد عريق ولا آثاره التي يتميز بها.

وتفصيلاً، قال "الشثري " عن محاولة البعض التحريض ضد مؤسسات المملكة:"أي تأليب لن يكون له تأثير فأي ممارسة خاطئة نحتاج إلى معالجتها وهو ليس من الأمور المستغربة"، بحسب قناة "العربية".

كما أوضح "الشثري " أنه لم يسبق له زيارة الفعاليات الترفيهية في المملكة بسبب إنشغاله مضيفًا: "لم يسبق لي زيارة الفعاليات الترفيهية في السعودية بسبب انشغالي".

وتابع حديثه: "تقويم النشاطات وإعادة النظر فيها ومحاولة تصحيح ما قد يكون من ممارسات خاطئة من الأمور المطلوبة؛ فعلى سبيل المثال إذا وجد نوع من التحرش، فيجب تصحيحه وترتيبه وتهيئة مرة أخرى، من أجل ألا تعود مثل هذه الحالات".

وأشار "الشثري " أنه لم يزور مدائن صالح ولا يوجد ما يمنع ذلك وإنما قام بزيارة العلا، مستكملاً: "لم أزور ‎مدائن صالح ولا يوجد ما يمنع ذلك وإنما زرت العلا وهي منطقة كبيرة ولا تقتصر على المنطقة التي عذب فيها قوم صالح".

التحرش
العلا
الشثري
مدائن صالح
الفعاليات الترفيهية
فعاليات المملكة
التحريض على مؤسسات الدولة

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2042
منذ 42 دقيقة
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بعلمك

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يعينك
بلبل البحر
هدف جميل
الواثق
الله يخلف عليك ي الفراج العالمي متعبك انت وغيرك
الواثق
الله يخلف عليك ي الفراج العالمي متعبك انت وغيرك
ع. س. ع
بيجيكم بس لا تهربون

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