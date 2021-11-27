الحبس أو الجلد لمسن مارس الرذيلة مع ماعز

كوالالمبور (صدى):
ينتظر رجل يبلغ عمره 60 عامًا في ماليزيا عقوبة الجلد أو السجن لمدة 20 عامًا إذا ثبتت إدانته بممارسة الرذيلة مع ماعز.
وقال صاحب قطيع الماعز، "ذهبت لاتفقد الماعز بعد سماع أصواتهم لأجد الرجل بجوار الماعز، نصف عار".
وتابع، فر الرجل هاربا، وعلى الفور قدمت شكوى للشرطة وتم إرسال الجثة إلى قسم الخدمات البيطرية لفحصها بعد الوفاة.
وتم القبض على الرجل الأرمل المتهم بالتعدي على الماعز وأقر بإرتكاب الجريمة، بينما قال القاضي إن عدم الاعتراف بالأدلة جعل إقراره بالذنب غير مقبول.
وعارض نائب المدعي العام ستي خديجة أمير حمدزه الإفراج بكفالة عن المخالفة حيث قال محامي حسن زولازراي زولكابلي إن المخالفة متاحة بكفالة ، وبالتالي يجب إطلاق سراح موكله اعتمادًا على نتيجة المحاكمة.