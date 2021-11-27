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بالفيديو.. مختص: السعوديون الـ 50 عالميا في استهلاك القهوة المختصة

منذ 17 ساعة
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بالفيديو.. مختص: السعوديون الـ 50 عالميا في استهلاك القهوة المختصة

الرياض (صدى):
أكد مختص بالقهوة، أن مورّدو القهوة للمملكة أشعرونا بزيادة أسعار القهوة المختصة بنسبة 50%، لافتًا إلى أن السعوديين هم الـ 50 عالميا في استهلاك القهوة المختصة.

وقال أن الصقيع الذي حدث في البرازيل أثر بشكل كبير على مزارع القهوة؛ حيث ستكون هذه الأزمة مستمرة لمدة 3 سنوات تقريبًا قادمة؛ فالبرازيل هي أكبر دولة مصدرة للبن بنسبة 60%، وهو السبب الرئيسي لزيادة أسعار القهوة في العالم، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشار إلى أن قهوة "أرابيكا" هي الأفضل في العالم، لافتًا إلى أن النقص الكبير بها سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار وبدأ الموردون داخل المملكة بإشعار "المحامص" بارتفاع الأسعار، فيما نسبة ارتفاع الأسعار من 40 - 50%، مؤكدًا أن البن في جازان قفز قفزات كبيرة جدًا في سبيل الوصول إلى العالمية.

 

المملكة
البرازيل
القهوة
البن
أرابيكا
مختص بالقهوة
القهوة المختصة

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2835
منذ ساعة
ال قهوتنا اللي بالسوق كلها من الحبشه
نفس سالفة الرز وفيضانات الهند
تبريرات لرفع الاسعار
البرازيل دوله استوائيه لايمكن يصير فيها صقيع

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أحدث التعليقات

القناص
لأنك بنت يامهمومه الزواج راحه نفسيه واستقرار
الزعيم
هاتوا البلميراس ههههههه اهلا بكم في العالميه مع زعيم الآسيويه هلال السعودية
الريان
باهبري حلالاه من كوك على علباك
الريان
ال قهوتنا اللي بالسوق كلها من الحبشه نفس سالفة الرز وفيضانات الهند تبريرات لرفع الاسعار البرازيل دوله استوائيه لايمكن يصير فيها صقيع
صالح عبدالله البدراني
ماتشوف شر يابوفهد قدامك العافية وطهور من قلب يحبك ويدعو لك بالعافية والشفاء العاجل بحول الله

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