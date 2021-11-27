بالفيديو.. مختص: السعوديون الـ 50 عالميا في استهلاك القهوة المختصة

الرياض (صدى):
أكد مختص بالقهوة، أن مورّدو القهوة للمملكة أشعرونا بزيادة أسعار القهوة المختصة بنسبة 50%، لافتًا إلى أن السعوديين هم الـ 50 عالميا في استهلاك القهوة المختصة.
وقال أن الصقيع الذي حدث في البرازيل أثر بشكل كبير على مزارع القهوة؛ حيث ستكون هذه الأزمة مستمرة لمدة 3 سنوات تقريبًا قادمة؛ فالبرازيل هي أكبر دولة مصدرة للبن بنسبة 60%، وهو السبب الرئيسي لزيادة أسعار القهوة في العالم، بحسب قناة "الإخبارية" .
وأشار إلى أن قهوة "أرابيكا" هي الأفضل في العالم، لافتًا إلى أن النقص الكبير بها سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار وبدأ الموردون داخل المملكة بإشعار "المحامص" بارتفاع الأسعار، فيما نسبة ارتفاع الأسعار من 40 - 50%، مؤكدًا أن البن في جازان قفز قفزات كبيرة جدًا في سبيل الوصول إلى العالمية.