بالفيديو.. "اليامي": مرحلة السومة انتهت مع الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أعرب الحسن اليامي نجم الاتحاد السابق، عن تأييده لقرار إدارة النصر بفسخ عقد المهاجم عبد الرزاق حمدالله، مؤكدًا أنه تأخر كثيرًا لأن زمن اللاعب مع الفريق انتهى.
وتطرق الحسن اليامي إلى مستقبل السوري عمر السومة مع الفريق، مشبًا إياه بحمدالله، وذلك خلال حديثه عن فوز النصر على الأهلي 2-1 في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الحسن اليامي: "قلت سابقًا وأكرر أن فترة حمدالله مع النصر انتهت، هو قادر على العطاء في أي نادٍ آخر لكن مرحلته مع النصر انتهت، والسومة نفس الأمر .. لاعب قادر على الأداء مع أي نادٍ آخر، لكن مرحلته مع الأهلي انتهت".
وتابع لاعب الاتحاد السابق: "لاعبو الأهلي الذين كان يُعول عليهم الفريق مثل محمد المجحد والسومة وعبد الرحمن غريب وقلبي الدفاع كانوا بعيدين عن مستواهم تمامًا، خاصة غريب والسومة، الفريق يُعاني منذ بداية الموسم لكن المدرب لا يتحمل المسؤولية كاملة"، بحسب تصريحاته مع برنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية".
واستطرد: "الفريق لا يمتلك لاعبين أجانب، اليوم لعب بالسومة وأليوسكي والحسن نداو، والظهير الأيسر هو الأفضل وصاحب الأداء الجيد، لكن نداو ليس باللاعب القادر على تقديم الإضافة. الأهلي لا يلعب سوى بأجنبي واحد هو أليوسكي، الفريق بحاجة إلى لاعبين أفضل من نداو والسومة وحمدي النقاز".