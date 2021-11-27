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بعد جدل زواج بيج رامي..شيخ الأزهر يوضح شروط تعدد الزوجات

منذ ساعة
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بعد جدل زواج بيج رامي..شيخ الأزهر يوضح شروط تعدد الزوجات

القاهرة (صدى):
على خلفية الجدل المثار في مصر في الفترة الأخيرة، بعد زواج لاعب كمال الأجسام بيج رامي الثاني، دون إخبار زوجته الأولى، أوضح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن حديث القرآن الكريم عن تعدد الزوجات لم يأتِ في حكم مطلق دون تقييد.

وأوضح الطيب أن التعدد جاء في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من ظلم قد يتعرضن له من الولي عليهنَّ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفع إلى استحضار الظلم الذي قد تعانيه الزوجة الأولى إثر التعدد، إذا لم يتوفر شرط العدل.

واستشهد شيخ الأزهر بقول الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".

وأكد أنه يجب العلم والفهم أن هذه الآية ليست آية مستقلة، ولم تنزل آية لتوجيه المجتمع إلى تعدد الزوجات، كما نزلت الآيات التي تحمل أوامر موجهة إلى الناس بأن يفعلوا هذا.

وتابع: "سكتنا عن بيان هذه الآية حتى أصبحت كأنها مستقلة نزلت لتقول للمسلمين تزوجوا إلى أربع، رغم أن الأمر ليس كذلك".

وأشار إلى أنه على الرجل الذي يريد التعدد الذي يعتبر حقا طبيعيا للرجل في بعض الحالات، ألا يظلم زوجته الأولى مع الحرص على نيل الاحترام ذاته الذي اعتادت عليه قبل الزواج من الثانية، علاوة على أنه يجوز لها طلب الطلاق للضرر، في حالة أنها لم تقبل الحياة مع زوجة أخرى وكذلك غير جائز للزوج أن يحبسها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالعدل بين الزوجات في الأمور كافة، مثل بشاشة الوجه والمعاشرة والمبيت والأمور المادية، ولا يجوز مخالفة ذلك.

وشدد على أن الرجل الذي يقصد من الزواج بامرأة ثانية قهرًا لزوجته الأولى، عذابه عند الله شديد.

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مصر
الازهر الشريف
بيج رامي
احمد الطيب
زواج بيج رامي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55468
منذ ساعة
واستشهد شيخ الأزهر بقول الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".
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هذه الاية تتحدث عن العدل في معاملة اليتامى وامكانية الزواج بهن لحمايتهن و منحهن حقوقهن وشملت النساء جميعا بزواج باكثر من واحده مع تحديد العدل في التعامل معهن واعطائهن حقوقهن الشرعيه في المبيت

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أحدث التعليقات

كحيلان
ادا اخذتها بذراعك تكلم... ياالنادي الترفيهي....
ابو عمار
خير ايش صار بين النسوان
محسن العرجاني
ابو فهد رجل شهم ضحى بالكثير مع المنتخب والنادي على مستوى اسرته او على حساب صحته ويحتاج وقفة المسؤولين معه ورد الجميل الله يشفيه
ابو عمار
غريبه كيف غير حزب الدمقراطيين رايه في حزب الات واعتبره حزب ارهابي بعد القاء قرار ترامب باعتبار الحزب منظه ارهابيه . يبدو ان الخلاف...
ابو عمار
بعد كشف اسمها الحقيقي فهي تعتبر مزوره على الاقل بين المجتمع ولا اتصور ان المحامي قال كلام الا وهو واثق مما ذكره

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