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أم تقتل طفلها بمساعدة عشيقها

منذ ساعتين
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أم تقتل طفلها بمساعدة عشيقها

القاهرة (صدى):
تجردت أم من مشاعر الإنسانية والأمومة، لتقتل نجلها بمساعدة عشيقها في مصر، بعد وصلة من التعذيب والضرب.

وتلقت الشرطة بلاغًا من أهالي القرية التي شهدت الواقعة، بوفاة الطفل بعد تعرضه للضرب متأثرًا بإصابة بالرأس وإصابات متفرقة بجسده.

وبعد القبض على الأم وعشيقها، اعترف الأخير بأنه انفعل على المجني عليه، وتعدي عليه بالضرب المبرح بواسطة العصا بسبب لهوه.

وانتظر الطفل حنان أمه إلا أنه صدم أنها أكملت ما فعله العشيق وتعدت عليه بالضرب لتهذيبه ولكنه سقط أرضًا مغشيًا عليه لا ينطق ولا يتحدث نهائيًا حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

مصر
منوعات
جريمة قتل
الشرطة المصرية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55468
منذ ساعة
لعنة الله عليهم المجرمين

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أحدث التعليقات

كحيلان
ادا اخذتها بذراعك تكلم... ياالنادي الترفيهي....
ابو عمار
خير ايش صار بين النسوان
محسن العرجاني
ابو فهد رجل شهم ضحى بالكثير مع المنتخب والنادي على مستوى اسرته او على حساب صحته ويحتاج وقفة المسؤولين معه ورد الجميل الله يشفيه
ابو عمار
غريبه كيف غير حزب الدمقراطيين رايه في حزب الات واعتبره حزب ارهابي بعد القاء قرار ترامب باعتبار الحزب منظه ارهابيه . يبدو ان الخلاف...
ابو عمار
بعد كشف اسمها الحقيقي فهي تعتبر مزوره على الاقل بين المجتمع ولا اتصور ان المحامي قال كلام الا وهو واثق مما ذكره

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