أم تقتل طفلها بمساعدة عشيقها

القاهرة (صدى):
تجردت أم من مشاعر الإنسانية والأمومة، لتقتل نجلها بمساعدة عشيقها في مصر، بعد وصلة من التعذيب والضرب.
وتلقت الشرطة بلاغًا من أهالي القرية التي شهدت الواقعة، بوفاة الطفل بعد تعرضه للضرب متأثرًا بإصابة بالرأس وإصابات متفرقة بجسده.
وبعد القبض على الأم وعشيقها، اعترف الأخير بأنه انفعل على المجني عليه، وتعدي عليه بالضرب المبرح بواسطة العصا بسبب لهوه.
وانتظر الطفل حنان أمه إلا أنه صدم أنها أكملت ما فعله العشيق وتعدت عليه بالضرب لتهذيبه ولكنه سقط أرضًا مغشيًا عليه لا ينطق ولا يتحدث نهائيًا حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.