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شهادة مزورة تنهي علاقة زوجين

منذ ساعة
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شهادة مزورة تنهي علاقة زوجين

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة في مصر، على رفع دعوى خلع ضد زوجها، بعدما أوهمها بأنه حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات الخاصة في الهندسة.

وأوضحت الزوجة في دعواها أن زوجها أوهمها أنه مهندس وحاصل على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات الخاصة، ويعمل في شركة خاصة كمهندس منذ سنوات، فوافقت على زواجه.

وبعد 40 يوما من الزواج، أخبرها أنه تم فصله من العمل، وخلال تلك الفترة تولت هي مصروفات المنزل، وكانت تبحث له عن عمل كمهندس.

وأشارت إلى أنها أثناء بحثها عن عمل لزوجها، تفاجأت بأن شهادة التخرج مزورة، وأنه حاصل على دبلوم تجارة، وعندما طلبت الطلاق رفض.

 

مصر
منوعات
تزوير
دعوى خلع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55458
منذ 44 دقيقة
وانت يالهبلا تزوجتيه لانه مهندس مزور قبل البحث والتحري عنه . مشكله البعض انه يتزوج الرجل من اجل ماله او شهرته بدون التأكد من حقيقته

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الأهلي خلاص حقق بطولتة بتعادلة مع الزعيم ليش يتعب حالة اما بالنسبة للاعبين الفقر مضغوطين من بعد ركزة البليهي وفرحتهم أمام الاهلي أكبر من...
ع. س. ع
وش ذا الفرحة الهستيرية لاعبين الهلال ما فرحو كذا وهم محققين كأس آسيا،،، الناس مقامات فرحة المحروم والشعور بالنقص والدونية والحرمان،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو عمار
وانت يالهبلا تزوجتيه لانه مهندس مزور قبل البحث والتحري عنه . مشكله البعض انه يتزوج الرجل من اجل ماله او شهرته بدون التأكد من...
محمدصعيدي
البنات اشد تعلقا بالوالدين خصوصا الأب وهذي فرحتنا والله وندعو لها بالتوفيق والنجاح والازدهار والبسمة الدائمة.
ابو عمار
امحق من رجال لكمه وحده جابت خبره

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