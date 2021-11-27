شهادة مزورة تنهي علاقة زوجين

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة في مصر، على رفع دعوى خلع ضد زوجها، بعدما أوهمها بأنه حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات الخاصة في الهندسة.
وأوضحت الزوجة في دعواها أن زوجها أوهمها أنه مهندس وحاصل على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات الخاصة، ويعمل في شركة خاصة كمهندس منذ سنوات، فوافقت على زواجه.
وبعد 40 يوما من الزواج، أخبرها أنه تم فصله من العمل، وخلال تلك الفترة تولت هي مصروفات المنزل، وكانت تبحث له عن عمل كمهندس.
وأشارت إلى أنها أثناء بحثها عن عمل لزوجها، تفاجأت بأن شهادة التخرج مزورة، وأنه حاصل على دبلوم تجارة، وعندما طلبت الطلاق رفض.