أول تعليق من الأميرة هيفاء بعد انتخاب "اليونسكو" لها

الرياض (صدى):
علقت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، على انتخاب المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لها رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية.
وقالت سمو الأميرة: "سررت بانتخاب المجلس التنفيذي لليونسكو المملكة العربية السعودية، رئيساً للجنة البرامج والعلاقات الدولية للمجلس، حيث تستمر المملكة بتحقيق مساعيها وجهودها لضمان مستقبل أفضل للجميع".
ويؤكد ترأس المملكة لهذه اللجنة دورها الفاعل والمحوري في اليونسكو لدعم عملية اتخاذ القرار بطرق منهجية وعادلة، تضمن سير أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية، محققةً بذلك أهداف التنمية المستدامة المتسّقة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
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