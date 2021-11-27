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أول تعليق من الأميرة هيفاء بعد انتخاب "اليونسكو" لها

منذ 28 دقيقة
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أول تعليق من الأميرة هيفاء بعد انتخاب "اليونسكو" لها

الرياض (صدى):
علقت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، على انتخاب المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لها رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية.

وقالت سمو الأميرة: "سررت بانتخاب المجلس التنفيذي لليونسكو المملكة العربية السعودية، رئيساً للجنة البرامج والعلاقات الدولية للمجلس، حيث تستمر المملكة بتحقيق مساعيها وجهودها لضمان مستقبل أفضل للجميع".

ويؤكد ترأس المملكة لهذه اللجنة دورها الفاعل والمحوري في اليونسكو لدعم عملية اتخاذ القرار بطرق منهجية وعادلة، تضمن سير أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية، محققةً بذلك أهداف التنمية المستدامة المتسّقة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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انتخاب الأميرة هيفاء آل مقرن رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية باليونسكو

المملكة
اليونسكو
لجنة البرامج والعلاقات الخارجية
الاميرة هيفاء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55451
منذ 19 دقيقة
مبروك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله ينصركم و يسدد رميكم ويحقق لك النصر على اتباع ايران الخونه
ابو عمار
الموضوع مشاجره اشترك فيها الطاعن بطعن احدهم بخنجره
محمد البقعاوي
مبروك سمو الاميره المرآة المناسبه في المكان المناسب ونتمنى للجميع التوفيق إنشاء الله وشكرًا للجميع ✋✍️✋✍️✋
ابواسامه
صح لسانك ياابو عمار
ابو عمار
اوكي يا ست نللي اتصور انه لم يكن لك مستقبل في السينما بسبب العمر فأنت كبيره الان ويمكن يكون لك دور في المسلسلات فقط

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