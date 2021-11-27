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وليد الفراج : هل هناك حل ودي في قضية حمدالله مع النصر
منذ 6 ساعات
1157
1
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 565
منذ 46 دقيقة
فيه حل وحيد سكوتك تقلع بس
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أحدث التعليقات
ابو عمار
الله ينصركم و يسدد رميكم ويحقق لك النصر على اتباع ايران الخونه
ابو عمار
الموضوع مشاجره اشترك فيها الطاعن بطعن احدهم بخنجره
محمد البقعاوي
مبروك سمو الاميره المرآة المناسبه في المكان المناسب ونتمنى للجميع التوفيق إنشاء الله وشكرًا للجميع ✋✍️✋✍️✋
ابواسامه
صح لسانك ياابو عمار
ابو عمار
اوكي يا ست نللي اتصور انه لم يكن لك مستقبل في السينما بسبب العمر فأنت كبيره الان ويمكن يكون لك دور في المسلسلات فقط
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