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محمد العنزي : لا يوجد نفق مظلم في النصر والشمس غطتها بعض الغيوم
منذ 14 ساعة
913
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 34
منذ 23 دقيقة
من تابع محمد شنوان العنزي في برنامج اكشن يادوري . اقحم الهلال في كل شيء وشكك فيه وبطولاته . العنزي اثبت للإعلام أنه حاقد وحسود وغيور ضد الهلال فقط لا يفقه شيء في الرياضة . نصب نفسه مدافعا عن النصر ويدخ بطولات الهلال في كل احاديثه !!
وجعل الهلال وصلة ترفيهيه !!
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أحدث التعليقات
ابوصالح الهلالي
الله يحفظك ابوفهد وقدامك العافية ماتشوف شر ان شاء الله
ابوبدر
الله يكفينا شر الغواني
سعد
وش فيكم تره عادي الامير موهوب و يلحن ليه حاسدينه تعليقاتكم تعليقات طفولية
سعد
وش فيكم تره عادي الامير موهوب و يلحن ليه حاسدينه تعليقاتكم تعليقات طفولية
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
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