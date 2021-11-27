مسؤول مغربي يتحدث عن احتمالية الحرب مع الجزائر

مليكة فؤاد (صدى):
صرح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بأن هناك احتمالات لوجود حرب مع الجزائر.
وقال هلال: الجزائر تحاول التهرب ومواراة وضعية اقتصادية واجتماعية خطيرة على ترابها، بسعيها للتصعيد ضد المغرب".
وأضاف هلال، في مقابلة مع مجلة "نيوزلوكس" الأمريكية: "الجزائر تحاول بشدة إلقاء اللوم على المغرب في كل مشكلاتها بدلاً من أن تدرك أخطاءها، لكن لحسن الحظ أن الشعب الجزائري لا يجاري هذه الحملة التشهيرية اليومية".
وأضاف أنه "رغم كل الاتهامات الباطلة وتصعيد الجزائر، اختار المغرب موقفا مسؤولا ومدروسا، لأنه ليس بلدا يفضل الحرب، فالمملكة المغربية بلد محب للسلام".
وحول تصعيد الجزائر، وما إذا كان يخفي نواياها لبدء حرب في المنطقة، أجاب هلال: " أتمنى بصدق ألا يحدث ذلك أبدا ".
ويأتي التصعيد الأخير ضمن توتر متصاعد بين البلدين الجارين.