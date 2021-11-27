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مسؤول مغربي يتحدث عن احتمالية الحرب مع الجزائر

منذ ساعة
1535
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مسؤول مغربي يتحدث عن احتمالية الحرب مع الجزائر

مليكة فؤاد (صدى):
صرح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بأن هناك احتمالات لوجود حرب مع الجزائر.

وقال هلال: الجزائر تحاول التهرب ومواراة وضعية اقتصادية واجتماعية خطيرة على ترابها، بسعيها للتصعيد ضد المغرب".

وأضاف هلال، في مقابلة مع مجلة "نيوزلوكس" الأمريكية: "الجزائر تحاول بشدة إلقاء اللوم على المغرب في كل مشكلاتها بدلاً من أن تدرك أخطاءها، لكن لحسن الحظ أن الشعب الجزائري لا يجاري هذه الحملة التشهيرية اليومية".

وأضاف أنه "رغم كل الاتهامات الباطلة وتصعيد الجزائر، اختار المغرب موقفا مسؤولا ومدروسا، لأنه ليس بلدا يفضل الحرب، فالمملكة المغربية بلد محب للسلام".

وحول تصعيد الجزائر، وما إذا كان يخفي نواياها لبدء حرب في المنطقة، أجاب هلال: " أتمنى بصدق ألا يحدث ذلك أبدا ".

ويأتي التصعيد الأخير ضمن توتر متصاعد بين البلدين الجارين.

 

الجزائر
المغرب
الامم المتحدة
عمر هلال

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55451
منذ 12 دقيقة
اتمنى ان تتعقل الجزائر ولا تثير المشاكل مع المغرب بسبب قضية البلساريو الغير مجديه والغير مفيده للجزائر ولن تحقق الجزائر شي لو دخلت في حرب مع المغرب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله ينصركم و يسدد رميكم ويحقق لك النصر على اتباع ايران الخونه
ابو عمار
الموضوع مشاجره اشترك فيها الطاعن بطعن احدهم بخنجره
محمد البقعاوي
مبروك سمو الاميره المرآة المناسبه في المكان المناسب ونتمنى للجميع التوفيق إنشاء الله وشكرًا للجميع ✋✍️✋✍️✋
ابواسامه
صح لسانك ياابو عمار
ابو عمار
اوكي يا ست نللي اتصور انه لم يكن لك مستقبل في السينما بسبب العمر فأنت كبيره الان ويمكن يكون لك دور في المسلسلات فقط

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