أنمار الحائلي: "اللي يشري الاتحاد..الاتحاد يشريه"

ماجد محمد (صدى):
وجه رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، شكره للاعب البرازيلي رومارينهو، لرغبته في البقاء في النادي.
وقال الحائلي: "أشكر اللاعب رومارينهو على مشاعره الطيبة تجاه النادي ورغبته الصادقة في البقاء بين صفوفه، واللي يشري الاتحاد.. الاتحاد يشريه".
وكان نادي الاتحاد أعلن تجديد عقد رومارينهو حتى 2024، حيث يعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية، في تأكيد لما نشرته "صدى"، قبل أسبوع، وفقا لمصادرها بأن إدارة الاتحاد تعكف على تجديد عقد محترف الفريق البرازيلي.
والتحق رومارينهو بصفوف الاتحاد في 2018 قادماً من الجزيرة الإماراتي، ليثبت قدراته في صناعة الأهداف وتسجيلها.
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