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بالفيديو.. مشعل الخالدي بعد إفشاء أسراره: هذا المحامي طعن بشرفي وشرد عائلتي

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. مشعل الخالدي بعد إفشاء أسراره: هذا المحامي طعن بشرفي وشرد عائلتي

علي القحطاني (صدى):
على خلفية الجدل المثار بعد إفشاء المحامي "بكر الفلاح"، لأسرار موكلته مشهورة سناب شات أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي، خرج الأخير لكشف تفاصيل جديدة.

ونفى مشعل الخالدي صحة ما ذكره المحامي الفلاحن بأنهم جيران، مشيرا إلى أنه قام بابتزازه بعدما علم بأنه سيقوم برفع قضية ضده.

وقال الخالدي: "المحامي ابتزني اذا رفعت القضية سيفضحني، وعندي ما يثبت صحة كلامي ومستعد أثبت ذلك أمام القضاء".

ووجه حديثه للمحامي قائلا: "أنت شردت عائلة كاملة، شردتني أنا وزوجتي، وفضحت أسراري، أنت محامي المفروض تخفي أسراري مش تطلع تعلنها بمواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب الجهات المختصة بالتفاعل مع قضيته، مضيفا: "المحامي طلع وقال أن مشعل مو متجوز وقال كلام ما أقدر اقوله، وطعن بشرفي قدام الملأ".

وكان المحامي صاحب الواقعة قد خرج قبل أيام في مقطع مثير للجدل، كشف خلاله أن أميرة الناصر تدعى "خديجة الداعور"، وأنها ليست سعودية.

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مشعل الخالدي
أميرة الناصر
بكر الفلاح
محامي اميرة الناصر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55468
منذ 5 ساعات
من حقك تقيم دعوى ان كان لديك ما يثبت عدم صحة كل ما ذكره المحامي
الملل
الملل عدد التعليقات : 588
منذ 5 ساعات
قرر واجد
ما يحلها الا القضاء
وعند الله تجتمع الخصوم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18845
منذ 4 ساعات
لا تخاف على المحامي.. فهو ينطلق بالقانون
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55468
منذ ساعتين
بعد كشف اسمها الحقيقي فهي تعتبر مزوره على الاقل بين المجتمع ولا اتصور ان المحامي قال كلام الا وهو واثق مما ذكره
المري
المري عدد التعليقات : 1
منذ 49 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله هذه من تبعات الشهرة ناس كثير بينهم وبين ازواجهم مشاكل ولا أحد درى عنهم .

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أحدث التعليقات

العلي
نعم كلكم زبالة معاه حق الأستاذ هاني شاكر
القول الصريح
مادو تتصل به عن بعد والفرج تذهب له زحفا هذه مشكلتك ملتويه الجمهور يتابعك بدقه ويكشف مداك ومنتهاك
عبد اللطيف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل اقدر انقل الملكيه السياره باسم زوجتي ماعنده رخصه
الأوروبي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مشكلة والله الحين بتبسط به وبتبيع كوسه وحبحب
الأوروبي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مشكلة والله الحين بتبسط به وبتبيع كوسه وحبحب

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