بالفيديو.. مشعل الخالدي بعد إفشاء أسراره: هذا المحامي طعن بشرفي وشرد عائلتي

علي القحطاني (صدى):
على خلفية الجدل المثار بعد إفشاء المحامي "بكر الفلاح"، لأسرار موكلته مشهورة سناب شات أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي، خرج الأخير لكشف تفاصيل جديدة.
ونفى مشعل الخالدي صحة ما ذكره المحامي الفلاحن بأنهم جيران، مشيرا إلى أنه قام بابتزازه بعدما علم بأنه سيقوم برفع قضية ضده.
وقال الخالدي: "المحامي ابتزني اذا رفعت القضية سيفضحني، وعندي ما يثبت صحة كلامي ومستعد أثبت ذلك أمام القضاء".
ووجه حديثه للمحامي قائلا: "أنت شردت عائلة كاملة، شردتني أنا وزوجتي، وفضحت أسراري، أنت محامي المفروض تخفي أسراري مش تطلع تعلنها بمواقع التواصل الاجتماعي".
وطالب الجهات المختصة بالتفاعل مع قضيته، مضيفا: "المحامي طلع وقال أن مشعل مو متجوز وقال كلام ما أقدر اقوله، وطعن بشرفي قدام الملأ".
وكان المحامي صاحب الواقعة قد خرج قبل أيام في مقطع مثير للجدل، كشف خلاله أن أميرة الناصر تدعى "خديجة الداعور"، وأنها ليست سعودية.
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