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فيديو.. لقطات عفوية للأمراء من كواليس ليلة "أسير الشوق"

منذ 18 ساعة
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فيديو.. لقطات عفوية للأمراء من كواليس ليلة "أسير الشوق"

الرياض (صدى):
احتفى كل من الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير أحمد بن سلطان، بالأمير نواف بن فيصل بن فهد في أمسية "أسير الشوق"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووثق مقطع فيديو احتفاء الأمراء ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسالم هندي رئيس شركة روتانا.

وتعد ليلة "أسير الشوق" واحدة من المساءات الموسيقية الاستثنائية في موسم الرياض 2021، تكريمًا للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ"أسير الشوق"، بمشاركة كبار الفنانين.

وتمثل تجربة الأمير نواف بن فيصل الملقب بـ"أسير الشوق" عنصر إلهام لعدد كبير من نجوم الفن العربي، والتي تغنى بها كل من: فنان العرب محمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وماجد المهندس، وراشد الماجد.

وتجاوزت قصائده التي غناها الفنانون 100 قصيدة عاطفية وشاعرية، وأول أمسياته كانت في عام 1998م.

عبدالرحمن بن مساعد
الامير نواف بن فيصل
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
اسير الشوق

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 588
منذ 12 ساعة
هولاء هم المترفين المذكورين في القران الكريم
سؤالي هل اذا اجتمعنا يوم القيامة سوف نجتمع مع بعض ونضحك اما يلعن بعضنا بعضا
بو عبدالله
بو عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ 24 دقيقة
لا الحقيقة أننا بنجتمع بس كل واحد مشغول بحاله (فشتغل بنفسك أحسن)

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
مبروك للعالميه💛هاردلك لنا💚يستاهلون من حقه يفرح لعوده انتصارات العالمي ويعود اقوى بإذن الله والملكي كذالك وانت ياالهراج خلك بعيد واترك نشرك التعصب الرياضي الللي...
بو عبدالله
لا الحقيقة أننا بنجتمع بس كل واحد مشغول بحاله (فشتغل بنفسك أحسن)
مصر ام الدنيا
من الردود احس ثقافة المشجع السعودي صفر
عالمي
احس ثقافة المشجع السعودي صفر وليد الفراج يبحث عن مصلحته بزنز
الخالدي
ونا اقول ليش كثرو في الشوارع اثره من هذا وشكاله بسبب الهلال العالمي بطل آسيا هاهاهاهاهههههههه

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