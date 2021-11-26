نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. رد فعل مثير من "أبوبكر" بعد إحراز تاليسكا الهدف الثاني

منذ 10 ساعات
26649
2
بالفيديو.. رد فعل مثير من "أبوبكر" بعد إحراز تاليسكا الهدف الثاني

ماجد محمد (صدى):
التقطت كاميرا مباراة النصر والأهلي رد فعل مثير للاعب أبوبكر فينسيت بعد إحراز زميله البرازيلي تاليسكا هدف النصر الثاني خلال المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبينت الكاميرات انفعال أبوبكر فينسيت لاعب نادي النصر بشكل كبير، حيث ظهر وهو يركل لوحة الإعلانات بشدة، ثم يقوم بضربها لمرات متتالية في تفريغ لشحنة غضب واضحة.

كان البرازيلي أندرسون تاليسكا قد سجل ثنائية لينهي النصر أربع مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز بالتغلب 2-1 على مضيفه الأهلي.

يذكر أن النصر ضمد جراحه بعد 4 مباريات على التوالي لم يعرف معها الانتصارات، حيث خسر أمام الاتفاق والشباب وتعادل أمام الفيحاء والرائد.

النصر
الأهلي
تاليسكا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3150
منذ ساعتين
الأهلي خلاص حقق بطولتة بتعادلة مع الزعيم ليش يتعب حالة اما بالنسبة للاعبين الفقر مضغوطين من بعد ركزة البليهي وفرحتهم أمام الاهلي أكبر من فرحة الهلال بالاسيوية،، الأندية مقامات،،، الآسيوية صعبة قوية
كحيلان
كحيلان عدد التعليقات : 1
منذ 5 دقائق
ادا اخذتها بذراعك تكلم... ياالنادي الترفيهي....

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كحيلان
ادا اخذتها بذراعك تكلم... ياالنادي الترفيهي....
ابو عمار
خير ايش صار بين النسوان
محسن العرجاني
ابو فهد رجل شهم ضحى بالكثير مع المنتخب والنادي على مستوى اسرته او على حساب صحته ويحتاج وقفة المسؤولين معه ورد الجميل الله يشفيه
ابو عمار
غريبه كيف غير حزب الدمقراطيين رايه في حزب الات واعتبره حزب ارهابي بعد القاء قرار ترامب باعتبار الحزب منظه ارهابيه . يبدو ان الخلاف...
ابو عمار
بعد كشف اسمها الحقيقي فهي تعتبر مزوره على الاقل بين المجتمع ولا اتصور ان المحامي قال كلام الا وهو واثق مما ذكره

أخر الأخبار

جامعة كاوست تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
جامعة كاوست تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ 17 دقيقة 1357
بالفيديو.. "اليامي": مرحلة السومة انتهت مع الأهلي
بالفيديو.. "اليامي": مرحلة السومة انتهت مع الأهلي
منذ 28 دقيقة 1527
كاميرا توثق حادث مروع
كاميرا توثق حادث مروع
منذ 58 دقيقة 522
"الموارد البشرية" توضح مدى تأثير دخل الزوجة على استحقاق الضمان المطور
"الموارد البشرية" توضح مدى تأثير دخل الزوجة على استحقاق الضمان المطور
منذ ساعة 1682
بالفيديو.. "الخثلان" يكشف حكم تحديد المنهج للطلاب من باب التسهيل عليهم
بالفيديو.. "الخثلان" يكشف حكم تحديد المنهج للطلاب من باب التسهيل عليهم
منذ ساعة 1506
إثنان من أفراد الشرطة بعد هطول أمطار على جدة قبل 30 عام
إثنان من أفراد الشرطة بعد هطول أمطار على جدة قبل 30 عام
منذ ساعة 663
بالفيديو.. "العميري": على تاليسكا الصمت والعمل داخل الملعب
بالفيديو.. "العميري": على تاليسكا الصمت والعمل داخل الملعب
منذ ساعة 1724
بعد جدل زواج بيج رامي..شيخ الأزهر يوضح شروط تعدد الزوجات
بعد جدل زواج بيج رامي..شيخ الأزهر يوضح شروط تعدد الزوجات
منذ ساعة 640
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعتين 1418
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ ساعتين 1406