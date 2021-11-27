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امرأة تسرق سيارة رنج روفر من مواطن أمام عينيه وتلوذ بالفرار في الرياض

منذ يوم
32824
11
امرأة تسرق سيارة رنج روفر من مواطن أمام عينيه وتلوذ بالفرار في الرياض

الرياض (صدى):
أقدمت امرأة على سرقة سيارة روفر من مواطن أمام عينيه في الرياض ولاذت بالفرار.

كشفت مصادر أن مواطن عرض سيارته الفارهة من نوع رنج روفر للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية ، وتلقى المواطن اتصالًا من أمراة ترغب في شراء السيارة وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة.

وأضافت المصادر أنه في اليوم التالي وصلت المرأة وكانت ترتدي عباءة سوداء وكمامة، يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة وطلبت منه تجربتها، وبالفعل قادت السيارة وبجوارها الشخص الآخر.

وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك و قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب الكراج من أجل دخول السيارة، ولكنه تفاجأ بهروب السيدة ومرافقها بالمركبة، وسرقة سيارته أمام عينيه.

الرياض
سيارة
سيارة رنج روفر

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2834
منذ يوم
عجيب ..

ليكون. الي سرقت

اميره الناصر
الريان
الريان عدد التعليقات : 2834
منذ يوم
يجب الحذر ثم الحذ من الحراميه والنصابين كاثرين هالايام
كيف سياره فارهه ولا عندك ريموت للكراج

وألا نيتك كانت خبيثه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55494
منذ يوم
هههههههههههههههههههههههه المراءه عندها مشوار مع صاحبها فأخذت السياره وبعد انتهاء المشوار ستعيدها لصاحبها و فوقها بوسه
ابواسامه
ابواسامه عدد التعليقات : 1
منذ يوم
صح لسانك ياابو عمار
فاضي
فاضي عدد التعليقات : 3
منذ يوم
وش بقى يا زمن مخبي لنا الحريم صارن
يسرقن المتواتر؟!🙄😪
فاضي
فاضي عدد التعليقات : 3
منذ يوم
وش بقى يا زمن مخبي لنا الحريم صارن
يسرقن المتواتر؟!🙄😪
الأوروبي
الأوروبي عدد التعليقات : 2
منذ يوم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مشكلة والله الحين بتبسط به وبتبيع كوسه وحبحب
الأوروبي
الأوروبي عدد التعليقات : 2
منذ يوم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مشكلة والله الحين بتبسط به وبتبيع كوسه وحبحب
فوق هام ...
فوق هام ... عدد التعليقات : 40
منذ يوم
ننتظر تم القبظ
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 657
منذ 21 ساعة
ما دام فيه اتصال مسبق
سوف يتم القبض بواسطة رقم الجوال
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 657
منذ 26 دقيقة
تم القبض بحمد الله
مواطن ومقيمة فلسطينية

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فهد العتيبي
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