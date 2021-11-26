نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصرامي : "النصر "جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لاشئ (فيديو)

منذ 22 ساعة
34236
31
الصرامي : "النصر "جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لاشئ (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أثار سعود الصرامي حالة من السخرية والتهكم داخل استوديو "سوالف رياضيه" بردود أفعاله المبالغة في مدح "النصر" والتقليل من شأن الهلال، في حضور عدد من الضيوف المنتمين لنادي للهلال والذين باتوا يضحكون على كلامه وتصرفاته.

ووقف سعود الصرامي مده دقيقة تحية واحترام لنادي النصر، قائلا "النصر هو البطل الحقيقي أعظم نادي في العالم الذي جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لا شيء".

وأضاف :"نادي النصر هو أعظم نادي جماهيري في العالم هو بطل آسيا الغير متوج، لافتا إلى أنه النادي الوحيد الذي استطاع بكريزمته وجماهيريته أن يمحو كل فرحة يحققها هؤلاء، وهم يعرفون أنهم ليسوا الأبطال الحقيقيين فنادي النصر هو البطل الحقيقي".

 

 

نادي النصر
سعود الصرامي
كرة قدم
نادي الهلال
بطولة آسيا

التعليقات

نايف العمري
نايف العمري عدد التعليقات : 12
منذ 21 ساعة
انت شاغلك الهلال ورافع ضغطك والله يعينك الهلال بيتعبك شوري عليك تترك الرياضه حفاظا على باقي صحتك .
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 273
منذ 21 ساعة
الشرهه على القناة اللتي تعطي هذه الأشكال فرصة الظهور والبربره، حتى الأطفال يستحون من هذا الأشكال
من المجانين ...
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2599
منذ 21 ساعة
ههههههههههههههههه
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4072
منذ 21 ساعة
ياخي قلنا نطقطق على بعض ماشي ولكن فريق جاب بطولة اسيوية ولو انها بطريقة ضبطني اضبطك. بس ماهو لهالدرجة يا سيد سعود. فريقك الله بالخير
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3153
منذ 21 ساعة
الله لا يبلانا بس،، ايام وليالي تحصلة تحت كبري البطحاء الله المستعان الله لا يرخصنا ويحسن خاتمتنا يارب الرجال انتهى المشكى لله
لا حولا ولا قوة الا بالله
لا حولا ولا قوة الا بالله عدد التعليقات : 1
منذ 21 ساعة
بالله ما فيه رجل رشيد في وزاره الاعلام او وزارة الرياضه …
زائر
زائر عدد التعليقات : 81
منذ 20 ساعة
ذكي جدا جعل الهلاليين يبكون من الضغط وقطع فرحتهم
وكلامه صحيح
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2258
منذ 19 ساعة
بالعكس الصرامي
جعل النصر فقرة من فقرات الترفية في موسم الرياض
النصر افضل نادي فالعالم
هههههههه
والله مسخره يارقاله
تحقيق الهلال الاسيويه
افقدهم عقولهم وصاروا
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3153
منذ 19 ساعة
تعليق زائر،، الفقراوي،، بالعكس انا مبسوط لأنكم وصلتو مرحلة الجنون والهذيان،،، الآسيوية صعبة قوية
الصابر
الصابر عدد التعليقات : 18
منذ 19 ساعة
والله من حر ماتونس
ايها الكهل
s14
s14 عدد التعليقات : 20
منذ 18 ساعة
الصحيفه هذي عايشه ع اخبار النصر .. النصر شكلة يمشي سوقهآ .. كل يوم 20 الف خبر كلهآ عن النصر هههههه كبير ياعالمي ..
فيصل
فيصل عدد التعليقات : 8
منذ 18 ساعة
مثل النصر مثل الجار اللي يوم زواج ابن جارهم يسوي عزاء
وهذا مافعلة النصر ليشغل جماهيرة عن إنجازات الهلال قام بافتعال مشكلة حمد الله الذي في النهاية سيتم التصالح فيها هههههههه
طارق
طارق عدد التعليقات : 1
منذ 18 ساعة
صادق والله
شخبار الضغط 😩😩
شخبار الضغط 😩😩 عدد التعليقات : 2
منذ 18 ساعة
بشروني
شخبار
الضغط
شخبار الضغط 😩😩
شخبار الضغط 😩😩 عدد التعليقات : 2
منذ 18 ساعة
بشروني
شخبار
الضغط
الأزرق الخالص
الأزرق الخالص عدد التعليقات : 2
منذ 15 ساعة
مسكين صار يهذي ويبغى يغطي على فشل ناديه.. فعلا الاسيويه صعبه قويه
الأزرق الخالص
الأزرق الخالص عدد التعليقات : 2
منذ 15 ساعة
مسكين صار يهذي ويبغى يغطي على فشل ناديه.. فعلا الاسيويه صعبه قويه
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 115
منذ 13 ساعة
انت من اسباب تدمير العالمي اصمت لا نسمعك تهذري
صخر
صخر عدد التعليقات : 29
منذ 13 ساعة
خرف ابو خرقة
صخر
صخر عدد التعليقات : 29
منذ 13 ساعة
خرف ابو خرقة
ابوراكان
ابوراكان عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
البطل الحقيقي والجماهيري في العالم قلنا لهم انه فريقهم الحالمي عيو يخوان قسم من كثر ضعفهم وسخافتهم وبكاهم صرت ارحمهم والله حالتهم تنرحم لانهم فعلا ضعوف ومجانين وعايشين جنون العظمه فالمريض ينرحم من ناحيتي بوقف طقطقه لانهم ضعوف مساكين
دحمي
دحمي عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
ياخي ماطقطقنا عليكم الا لمصحلتكم😭😂
آثار الطعنه وصلت الرحم🤣🤣🤣🤣
محمد احمد
محمد احمد عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
هذا ماينفع استضيفه باي مكان
هذا كلام يصدر من عاقل
الله لا يبلانا
عبيد
عبيد عدد التعليقات : 4
منذ 9 ساعات
ما تلاحظون إن غالبية الناس في هذا الزمن كل ماكبروا ضعفت عقولهم الله لا يبلانا يالله حسن الخاتمة ويش بقي من العمر
عبيد
عبيد عدد التعليقات : 4
منذ 9 ساعات
ما تلاحظون إن غالبية الناس في هذا الزمن كل ماكبروا ضعفت عقولهم الله لا يبلانا يالله حسن الخاتمة ويش بقي من العمر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
بندر القصيم كاد المريب ان يقول خذوني
رااايق
ترى النصر فايز على الأهلي يا وليد والأهلي فريق كبير وله مكانته انت ماسخرت من فرحه النصر ** بل قللت من شأن الأهلي كفريق...
عبدالله
ومن جانبها، قالت "السيدة": "أعتقد أن البقرة هي زوجي لأن كل ما يفعله هو بالضبط نفس الطريقة التي كان يعمل بها زوجي عندما كان...
ال خالد
الله يعافيك ويردك لبيتك سالم.. معافه.. آمين آمين.
جاسم
كيف تحصل على هذه الاجهزه سؤال يحتاج الى جواب القبض عليه انجاز ولكن القبض على من امن له الوسيله اهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. قانوني: قبل إصدار سجل تجاري يجب تكليف محامي لحمايتك من العواقب المالية
بالفيديو.. قانوني: قبل إصدار سجل تجاري يجب تكليف محامي لحمايتك من العواقب المالية
منذ 10 دقائق 1311
المنتخب المصري يستدعى أحمد حجازي بشكل عاجل
المنتخب المصري يستدعى أحمد حجازي بشكل عاجل
منذ 15 دقيقة 1384
«الصحة»: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 20 دقيقة 1382
"العدل": مركز ناجز يقدم الخدمات بواسطة فريق قانوني مختص
"العدل": مركز ناجز يقدم الخدمات بواسطة فريق قانوني مختص
منذ 25 دقيقة 1450
وفاة الطفل محارب السرطان وعاشق الاتحاد
وفاة الطفل محارب السرطان وعاشق الاتحاد
منذ 30 دقيقة 1603
‏اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف‏
‏اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف‏
منذ 35 دقيقة 1407
بسبب بدلته.. محمد رمضان يتعرض لموجة عالية من السخرية (فيديو)
بسبب بدلته.. محمد رمضان يتعرض لموجة عالية من السخرية (فيديو)
منذ 40 دقيقة 705
شرطة الأموال العامة تداهم مكاتب نادي يوفنتوس
شرطة الأموال العامة تداهم مكاتب نادي يوفنتوس
منذ 45 دقيقة 1496
بالصور.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أحزانها بـ "رحلة سفاري"
بالصور.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أحزانها بـ "رحلة سفاري"
منذ 50 دقيقة 765
شركة إمداد الخبرات توفر وظائف شاغرة بالرياض
شركة إمداد الخبرات توفر وظائف شاغرة بالرياض
منذ 55 دقيقة 1449