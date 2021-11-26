الصرامي : "النصر "جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لاشئ (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أثار سعود الصرامي حالة من السخرية والتهكم داخل استوديو "سوالف رياضيه" بردود أفعاله المبالغة في مدح "النصر" والتقليل من شأن الهلال، في حضور عدد من الضيوف المنتمين لنادي للهلال والذين باتوا يضحكون على كلامه وتصرفاته.
ووقف سعود الصرامي مده دقيقة تحية واحترام لنادي النصر، قائلا "النصر هو البطل الحقيقي أعظم نادي في العالم الذي جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لا شيء".
وأضاف :"نادي النصر هو أعظم نادي جماهيري في العالم هو بطل آسيا الغير متوج، لافتا إلى أنه النادي الوحيد الذي استطاع بكريزمته وجماهيريته أن يمحو كل فرحة يحققها هؤلاء، وهم يعرفون أنهم ليسوا الأبطال الحقيقيين فنادي النصر هو البطل الحقيقي".