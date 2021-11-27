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مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل "إدواردو" أسطورة الهلال

منذ يوم
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مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل "إدواردو" أسطورة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن النجم البرازيلي الكبير كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال السابق، وشباب الأهلي دبي الحالي، والذي لعب في الهلال 5 سنوات كاملة، قبل الانتقال إلى الملاعب الإماراتية.

وأصبح ادوارد قريبا للغاية من الرحيل عن شباب الأهلي دبي وذلك وفقا لصحيفة "الاتحاد الإماراتية"، لافته إلى أنه يفكر في عددا من العروض، بعد قرار إدارة النادي الإماراتي، بالاستغناء عنه، في يناير القادم.

ورجحت الأنباء ، أن نجم الهلال السابق، سيضطر العودة لبلاده بعدما استغني الزعيم عنه كما أن هناك احتمالا بالبقاء في الملاعب الإماراتية، حيث يرغب أكثر من نادٍ هناك، في التعاقد معه.

وأشارت إلى الأنباء إلى أن المفاجأة الكبرى قد تتمثل في عودة إدواردو، إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أن النصر كان يرغب بشدة في التعاقد معه ، في يناير 2021.

 

النصر
الهلال
كرة قدم
كارلوس إدواردو
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3156
منذ يوم
اعتقد ان ادواردو أصعب وأقوى من الآسيوية بس فريق ابو خرقة يعني شوفوني فريق بطل وبالأخير لا آسيوية ولا دوري،،، الآسيوية صعبة قوية
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10720
منذ يوم
خبر كاذب ادواردو راح الامارات لانه لا يريد ان يلعب ضد الهلال
كلام العقل
كلام العقل عدد التعليقات : 36
منذ يوم
احلام الاعلامين المظرربه عقولهم خلف الهلال ⚽💙🤍
رياضي في كل الحالات
رياضي في كل الحالات عدد التعليقات : 2
منذ يوم
أي لاعب يستغني عنه الهلال فاعلم ان الفائدة منه اصبحت نسبتها قليلة جدا أي مادون ٥٠ بالميه
والامثلة على كثيرة
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2263
منذ يوم
هذا اعلام النصر
يحاولون ربط اخباوهم بشيء للهلال
عشان يقولون النصر مشغلهم
حركات الفاشلين
الاسيويه صعبه قوية
فهد
فهد عدد التعليقات : 1
منذ 24 دقيقة
يغارون من لاعبينا

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الام شكلها نرجسيه سوكوباتيه
فهد
يغارون من لاعبينا
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه ما عليك منها فهمت كلامك والا ما فهمته
ابو عمار
ههههههههههههههههههه مبروك مقدما
د محمد ماجد بخش
يا كاظمي .. يا كاظمي أعدم الرقاب التي تطاولت على سلطة القانون مهما كانت مقربة لطهران فهذا هو الحل .. الإعدام فورا

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