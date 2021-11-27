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هجوم كبير على محامي لإفشائه أسرار موكلة له على مواقع التواصل الإجتماعي "فيديو"

منذ 5 أيام
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هجوم كبير على محامي لإفشائه أسرار موكلة له على مواقع التواصل الإجتماعي "فيديو"

الرياض (صدى):
استنكر المحامي عبد العزيز الفهاد موقف أحد زملائه بشأن إفشاء أسرار موكلته، لافتا إلى رغبته في إعترافه بالخطأ وعدم البحث عن مخارج وحجج حتى لا يؤثر بالسلب على مهنة المحاماة.

بينما قال المحامي والمستشار القانوني سلطان العنزي أن إفشاء أسرار الموكل على موقع التواصل الاجتماعي من قبل المحامي الخاص به، ليس من الأمانه المهنية كما انتقد تصرف إفشاء المحامي لأسرار موكله .

وعلق المحامي الذي هاجمه الفهاد والعنزي على ما توجه إليه من اتهامات بشأن إفشاء أسرار موكله أنه لم يفشي أسرارا، وأن الموكلة لم تستشيره في شيء بصفته محامي وإنما هي جارته وكل المعلومات التي قالها هي مشهورة ومعروفة والكل يعلمها.

وطالب الجميع بألا يطلقوا حكما على أي شخص إلا بعدما يتأكدون منه ولا يتناقلون الكلام بدون حجة فلابد على من يتكلم أن يكون على بينة ولا يظلم أحد.

مهنة المحاماة
الدكتور بكر الفلاح
المحامي بكر الفلاح
إفشاء أسرار
الموكل

التعليقات

عبود
عبود عدد التعليقات : 2327
منذ 4 أيام
لا تبرر يا رجال والله انك +++++ على المحامامين وعلى الرجوله وعلى نفسك
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2053
منذ 4 أيام
ان كانت جارتك فأين حقوق الجار.. كيف تفشي الأسرار؟
بعض الناس يريد الشهرة على حساب القيم.. الله يهدي العباد
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55579
منذ 4 أيام
ما اتصور ان المحامي افشى اسرار عن المذكوره لان الكثير يعلم حقيقتها
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 678
منذ 26 دقيقة
المحامي لم يفشي اسرار
المحامي وضح حقائق كانت مضللة

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أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

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