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بالفيديو.. مشعل الخالدي بعد إفشاء أسراره: هذا المحامي طعن بشرفي وشرد عائلتي

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. مشعل الخالدي بعد إفشاء أسراره: هذا المحامي طعن بشرفي وشرد عائلتي

علي القحطاني (صدى):
على خلفية الجدل المثار بعد إفشاء المحامي "بكر الفلاح"، لأسرار موكلته مشهورة سناب شات أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي، خرج الأخير لكشف تفاصيل جديدة.

ونفى مشعل الخالدي صحة ما ذكره المحامي الفلاحن بأنهم جيران، مشيرا إلى أنه قام بابتزازه بعدما علم بأنه سيقوم برفع قضية ضده.

وقال الخالدي: "المحامي ابتزني اذا رفعت القضية سيفضحني، وعندي ما يثبت صحة كلامي ومستعد أثبت ذلك أمام القضاء".

ووجه حديثه للمحامي قائلا: "أنت شردت عائلة كاملة، شردتني أنا وزوجتي، وفضحت أسراري، أنت محامي المفروض تخفي أسراري مش تطلع تعلنها بمواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب الجهات المختصة بالتفاعل مع قضيته، مضيفا: "المحامي طلع وقال أن مشعل مو متجوز وقال كلام ما أقدر اقوله، وطعن بشرفي قدام الملأ".

وكان المحامي صاحب الواقعة قد خرج قبل أيام في مقطع مثير للجدل، كشف خلاله أن أميرة الناصر تدعى "خديجة الداعور"، وأنها ليست سعودية.

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مشعل الخالدي
أميرة الناصر
بكر الفلاح
محامي اميرة الناصر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55451
منذ 29 دقيقة
من حقك تقيم دعوى ان كان لديك ما يثبت عدم صحة كل ما ذكره المحامي
الملل
الملل عدد التعليقات : 588
منذ 29 دقيقة
قرر واجد
ما يحلها الا القضاء
وعند الله تجتمع الخصوم

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أحدث التعليقات

ابواسامه
صح لسانك ياابو عمار
ابو عمار
اوكي يا ست نللي اتصور انه لم يكن لك مستقبل في السينما بسبب العمر فأنت كبيره الان ويمكن يكون لك دور في المسلسلات فقط
ابو عمار
البيع يختلف عن التبني
ابو عمار
اتمنى ان تتعقل الجزائر ولا تثير المشاكل مع المغرب بسبب قضية البلساريو الغير مجديه والغير مفيده للجزائر ولن تحقق الجزائر شي لو دخلت في...
عبيد
ما تلاحظون إن غالبية الناس في هذا الزمن كل ماكبروا ضعفت عقولهم الله لا يبلانا يالله حسن الخاتمة ويش بقي من العمر

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