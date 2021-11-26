نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شخص يعرض طفله للبيع على فيسبوك مقابل مبلغ مالي

منذ 6 ساعات
642
1
شخص يعرض طفله للبيع على فيسبوك مقابل مبلغ مالي

القاهرة (صدى):
في واقعة مثيرة، أقدم رجل على عرض طفله يبلغ من العمر 5 سنوات للبيع عبر فيسبوك مقابل مبلغ مالي في حلوان في القاهرة .

تفصيلا، قام أحد الأشخاص في مصر بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني"، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقـام بـعـرض صـورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط الرجل الذي عرض طفله للبيع عبر فيسبوك بعدما ضبطت من قبل سيدة ارتكبت ذات الجرم.

واعترف الأب بارتكاب الجريمة مبررًا فعلته بأنه يعول 5 أطفال ويمر بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصر
طفل
فيسبوك
البيع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55452
منذ 13 دقيقة
البيع يختلف عن التبني

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي يا ست نللي اتصور انه لم يكن لك مستقبل في السينما بسبب العمر فأنت كبيره الان ويمكن يكون لك دور في المسلسلات فقط
ابو عمار
البيع يختلف عن التبني
ابو عمار
اتمنى ان تتعقل الجزائر ولا تثير المشاكل مع المغرب بسبب قضية البلساريو الغير مجديه والغير مفيده للجزائر ولن تحقق الجزائر شي لو دخلت في...
عبيد
ما تلاحظون إن غالبية الناس في هذا الزمن كل ماكبروا ضعفت عقولهم الله لا يبلانا يالله حسن الخاتمة ويش بقي من العمر
عبيد
ما تلاحظون إن غالبية الناس في هذا الزمن كل ماكبروا ضعفت عقولهم الله لا يبلانا يالله حسن الخاتمة ويش بقي من العمر

أخر الأخبار

صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية
صالح النعيمة يخضع لعملية جراحية
منذ 9 دقائق 1347
أول تعليق من الأميرة هيفاء بعد انتخاب "اليونسكو" لها
أول تعليق من الأميرة هيفاء بعد انتخاب "اليونسكو" لها
منذ 27 دقيقة 1544
"التحالف" يدمر ورشًا للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة في صنعاء
"التحالف" يدمر ورشًا للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة في صنعاء
منذ 42 دقيقة 1383
قبلات الفيشاوي الجريئة لزوجته تثير الجدل
قبلات الفيشاوي الجريئة لزوجته تثير الجدل
منذ 50 دقيقة 657
وظائف شاغرة بشركة المجدوعي للسيارات
وظائف شاغرة بشركة المجدوعي للسيارات
منذ 58 دقيقة 1371
مسؤول مغربي يتحدث عن احتمالية الحرب مع الجزائر
مسؤول مغربي يتحدث عن احتمالية الحرب مع الجزائر
منذ ساعة 1525
اقتصادي: أعداء النفط دائما يريدون أسعار متدنية
اقتصادي: أعداء النفط دائما يريدون أسعار متدنية
منذ ساعة 1391
وظائف شاغرة بجمعية المودة للتنمية الأسرية
وظائف شاغرة بجمعية المودة للتنمية الأسرية
منذ ساعة 1401
شاب يقتل شقيقته بعد اكتشاف حملها سفاحًا
شاب يقتل شقيقته بعد اكتشاف حملها سفاحًا
منذ ساعتين 1082
"التحالف" يشن ضربات جديدة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"التحالف" يشن ضربات جديدة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
منذ ساعتين 1486