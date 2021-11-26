شخص يعرض طفله للبيع على فيسبوك مقابل مبلغ مالي

القاهرة (صدى):
في واقعة مثيرة، أقدم رجل على عرض طفله يبلغ من العمر 5 سنوات للبيع عبر فيسبوك مقابل مبلغ مالي في حلوان في القاهرة .
تفصيلا، قام أحد الأشخاص في مصر بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني"، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقـام بـعـرض صـورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط الرجل الذي عرض طفله للبيع عبر فيسبوك بعدما ضبطت من قبل سيدة ارتكبت ذات الجرم.
واعترف الأب بارتكاب الجريمة مبررًا فعلته بأنه يعول 5 أطفال ويمر بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.