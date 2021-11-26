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نهاية الهياط
منذ 13 ساعة
1733
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55458
منذ 51 دقيقة
امحق من رجال لكمه وحده جابت خبره
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
الأهلي خلاص حقق بطولتة بتعادلة مع الزعيم ليش يتعب حالة اما بالنسبة للاعبين الفقر مضغوطين من بعد ركزة البليهي وفرحتهم أمام الاهلي أكبر من...
ع. س. ع
وش ذا الفرحة الهستيرية لاعبين الهلال ما فرحو كذا وهم محققين كأس آسيا،،، الناس مقامات فرحة المحروم والشعور بالنقص والدونية والحرمان،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو عمار
وانت يالهبلا تزوجتيه لانه مهندس مزور قبل البحث والتحري عنه . مشكله البعض انه يتزوج الرجل من اجل ماله او شهرته بدون التأكد من...
محمدصعيدي
البنات اشد تعلقا بالوالدين خصوصا الأب وهذي فرحتنا والله وندعو لها بالتوفيق والنجاح والازدهار والبسمة الدائمة.
ابو عمار
امحق من رجال لكمه وحده جابت خبره
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