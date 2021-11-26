بالفيديو.. رد فعل مثير من "أبوبكر" بعد إحراز تاليسكا الهدف الثاني

ماجد محمد (صدى):
التقطت كاميرا مباراة النصر والأهلي رد فعل مثير للاعب أبوبكر فينسيت بعد إحراز زميله البرازيلي تاليسكا هدف النصر الثاني خلال المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبينت الكاميرات انفعال أبوبكر فينسيت لاعب نادي النصر بشكل كبير، حيث ظهر وهو يركل لوحة الإعلانات بشدة، ثم يقوم بضربها لمرات متتالية في تفريغ لشحنة غضب واضحة.
كان البرازيلي أندرسون تاليسكا قد سجل ثنائية لينهي النصر أربع مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز بالتغلب 2-1 على مضيفه الأهلي.
يذكر أن النصر ضمد جراحه بعد 4 مباريات على التوالي لم يعرف معها الانتصارات، حيث خسر أمام الاتفاق والشباب وتعادل أمام الفيحاء والرائد.