مصرع شخص وإصابة آخرين إثر حادثي انقلاب منفصلَيْن بالباحة

الباحة (صدى):
لقي شخصٌ مصرعه وأُصيب آخران بإصاباتٍ خطيرة من جرّاء حادثَيْ سير وقعا مساء أمس في الباحة.
وكان قد ورد بلاغ للهلال الأحمر مساء أمس الخميس يفيد بوقوع حادث انقلاب الموقع شرى باتجاه قذانه، وتمّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتبين وجود إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً ونقل المصاب إلى مستشفى الأمير مشاري لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى حالة وفاة بالموقع.
كما وقع حادث انقلاب آخر ورد البلاغ مساء أمس الخميس، عند موقع الباحة الدائري من غثران باتجاه بني ظبيان، وتبين وجود إصابة أن نقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج.