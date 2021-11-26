بالفيديو.. النصر يتغلب على الأهلي بهدفين

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق النصر على مضيفه الأهلي بنتيجة 2-1 ، في قمة الجولة 13 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في جدة
وأحبطت تقنية الفيديو تقدم الأهلي بهدف السوري عمر السومة في الدقيقة 52، وألغي بداعي وجود تسلل، وبعد دقيقة واحدة فقط، سجل أندرسون تاليسكا هدف النصر الأول، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 77.
وتمكن الأهلي من تقليص الفارق عن طريق اللاعب إزغان إليوسكي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ6 دقائق.
وبهذه النتيجة رفع رصيد النصر لـ17 نقطة في المركز السابع، من 11 لقاء فقط وله مباراتين مؤجلتين بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة بالمركز التاسع من 13 مباراة.