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بالفيديو.. النصر يتغلب على الأهلي بهدفين

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. النصر يتغلب على الأهلي بهدفين

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق النصر على مضيفه الأهلي بنتيجة 2-1 ، في قمة الجولة 13 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في جدة

وأحبطت تقنية الفيديو تقدم الأهلي بهدف السوري عمر السومة في الدقيقة 52، وألغي بداعي وجود تسلل، وبعد دقيقة واحدة فقط، سجل أندرسون تاليسكا هدف النصر الأول، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 77.

وتمكن الأهلي من تقليص الفارق عن طريق اللاعب إزغان إليوسكي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ6 دقائق.

وبهذه النتيجة رفع رصيد النصر لـ17 نقطة في المركز السابع، من 11 لقاء فقط وله مباراتين مؤجلتين بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة بالمركز التاسع من 13 مباراة.

 

 

النصر
الأهلي
دوري المحترفين

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10303
منذ 48 دقيقة
مبروووك للنصر الفوز ** وحظ اوفر للأهلي **

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
مبروك للعالميه💛هاردلك لنا💚يستاهلون من حقه يفرح لعوده انتصارات العالمي ويعود اقوى بإذن الله والملكي كذالك وانت ياالهراج خلك بعيد واترك نشرك التعصب الرياضي الللي...
بو عبدالله
لا الحقيقة أننا بنجتمع بس كل واحد مشغول بحاله (فشتغل بنفسك أحسن)
مصر ام الدنيا
من الردود احس ثقافة المشجع السعودي صفر
عالمي
احس ثقافة المشجع السعودي صفر وليد الفراج يبحث عن مصلحته بزنز
الخالدي
ونا اقول ليش كثرو في الشوارع اثره من هذا وشكاله بسبب الهلال العالمي بطل آسيا هاهاهاهاهههههههه

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