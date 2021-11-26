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امرأة تسرق سيارة رنج روفر من مواطن أمام عينيه وتلوذ بالفرار في الرياض

منذ ساعة
1821
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امرأة تسرق سيارة رنج روفر من مواطن أمام عينيه وتلوذ بالفرار في الرياض

الرياض (صدى):
أقدمت امرأة على سرقة سيارة روفر من مواطن أمام عينيه في الرياض ولاذت بالفرار.

كشفت مصادر أن مواطن عرض سيارته الفارهة من نوع رنج روفر للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية ، وتلقى المواطن اتصالًا من أمراة ترغب في شراء السيارة وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة.

وأضافت المصادر أنه في اليوم التالي وصلت المرأة وكانت ترتدي عباءة سوداء وكمامة، يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة وطلبت منه تجربتها، وبالفعل قادت السيارة وبجوارها الشخص الآخر.

وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك و قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب الكراج من أجل دخول السيارة، ولكنه تفاجأ بهروب السيدة ومرافقها بالمركبة، وسرقة سيارته أمام عينيه.

الرياض
سيارة
سيارة رنج روفر

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2827
منذ 27 دقيقة
عجيب ..

ليكون. الي سرقت

اميره الناصر

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أحدث التعليقات

الريان
اكيد يدور. جزمته ههه
الريان
عجيب .. ليكون. الي سرقت اميره الناصر
ابو محمد
الحمد لله على نعمة العقل... لا تجاهري بالمحرم... الترفيه ليس بفعل المحرمات من اختلاط وغناء وموسيقى وعرض الفتن والمفاتن.. أصلح الله الجميع..
انا
واصلا كنه الهلال واقف مابيفرح ينتظر منه يبارك … والله لو اخذها الثاني بيقول واو ومن تعب اعرف الحاقدين والحاسدين الكثيرين اللي من نفس...
الصابر
والله من حر ماتونس ايها الكهل

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