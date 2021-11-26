امرأة تسرق سيارة رنج روفر من مواطن أمام عينيه وتلوذ بالفرار في الرياض

الرياض (صدى):
أقدمت امرأة على سرقة سيارة روفر من مواطن أمام عينيه في الرياض ولاذت بالفرار.
كشفت مصادر أن مواطن عرض سيارته الفارهة من نوع رنج روفر للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية ، وتلقى المواطن اتصالًا من أمراة ترغب في شراء السيارة وتم الاتفاق على المقابلة لمعاينة المركبة.
وأضافت المصادر أنه في اليوم التالي وصلت المرأة وكانت ترتدي عباءة سوداء وكمامة، يرافقها شخص آخر ادعت أنه شقيقها، لمقابلة مالك السيارة وطلبت منه تجربتها، وبالفعل قادت السيارة وبجوارها الشخص الآخر.
وبعد التجربة عادت إلى منزل المالك و قام صاحب السيارة بالنزول لفتح باب الكراج من أجل دخول السيارة، ولكنه تفاجأ بهروب السيدة ومرافقها بالمركبة، وسرقة سيارته أمام عينيه.