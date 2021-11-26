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كرة الطائرة النسائية وفي البر

منذ 15 ساعة
1984
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55468
منذ ساعة
ما هي هينه الكباسه

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أحدث التعليقات

كحيلان
ادا اخذتها بذراعك تكلم... ياالنادي الترفيهي....
ابو عمار
خير ايش صار بين النسوان
محسن العرجاني
ابو فهد رجل شهم ضحى بالكثير مع المنتخب والنادي على مستوى اسرته او على حساب صحته ويحتاج وقفة المسؤولين معه ورد الجميل الله يشفيه
ابو عمار
غريبه كيف غير حزب الدمقراطيين رايه في حزب الات واعتبره حزب ارهابي بعد القاء قرار ترامب باعتبار الحزب منظه ارهابيه . يبدو ان الخلاف...
ابو عمار
بعد كشف اسمها الحقيقي فهي تعتبر مزوره على الاقل بين المجتمع ولا اتصور ان المحامي قال كلام الا وهو واثق مما ذكره

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