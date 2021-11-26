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هذا اللى ماشي بالبركة

منذ 15 ساعة
1897
1

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2037
منذ ساعة
سبحان الله

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أحدث التعليقات

السيف
النفط اليوم 60 صباح الخير 😂😂😂
بلبل البحر
سبحان الله
بلبل البحر
مسخ.. كاسية عارية
بلبل البحر
الله يكسر شوكتهم ويخلص لبنان والعالم من شرهم
بلبل البحر
صدقت يا أبو ماجد

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