بالفيديو .. "أم نايف" بعد لقاء "آل الشيخ": للحين ما طاح اللي براسي

الرياض (صدى):
أكدت المواطنة "أم نايف"، التي ظهرت في فيديو متداول معربة عن انبهارها بالفعاليات في موسم الرياض، أنها لا تزال معجبة بالفعاليات التي قدمها الموسم، مثمنة لقاء رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.
وقالت المواطنة" :" ما طاح اللى براسي، وأن شاء الله ما يطيح، وشرف لي أني أقابل وأسلم على المستشار تركي، ومحبة الناس كنز لا تعوض"، وفقا لما ذكرته خلال حديثها في برنامج "في أسبوع MBC المذاع على قناة MBC.
وأكدت أن جميع ما شاهدته في موسم الرياض يعد جميل، مؤكدة أنها شعرت بالترفيه منذ أن طرحت الهيئة العامة للترفيه الفعاليات برئاسة "آل الشيخ" وتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن عبدالعزيز.
ونوهت بأنها تميل لمتابعة حسابها على "تيوك توك"، مقدمة الشكر لابنها الذي يتولى حاليًا إدارة أعمالها.
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