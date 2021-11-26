نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. "أم نايف" بعد لقاء "آل الشيخ": للحين ما طاح اللي براسي

منذ ساعتين
1923
1
بالفيديو .. "أم نايف" بعد لقاء "آل الشيخ": للحين ما طاح اللي براسي

الرياض (صدى):
أكدت المواطنة "أم نايف"، التي ظهرت في فيديو متداول معربة عن انبهارها بالفعاليات في موسم الرياض، أنها لا تزال معجبة بالفعاليات التي قدمها الموسم، مثمنة لقاء رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

وقالت المواطنة" :" ما طاح اللى براسي، وأن شاء الله ما يطيح، وشرف لي أني أقابل وأسلم على المستشار تركي، ومحبة الناس كنز لا تعوض"، وفقا لما ذكرته خلال حديثها في برنامج "في أسبوع MBC المذاع على قناة MBC.

وأكدت أن جميع ما شاهدته في موسم الرياض يعد جميل، مؤكدة أنها شعرت بالترفيه منذ أن طرحت الهيئة العامة للترفيه الفعاليات برئاسة "آل الشيخ" وتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن عبدالعزيز.

ونوهت بأنها تميل لمتابعة حسابها على "تيوك توك"، مقدمة الشكر لابنها الذي يتولى حاليًا إدارة أعمالها.

                                                                                           أقرأ أيضــــا

بعد انبهارها بالفعاليات.. آل الشيخ يلتقط صورة مع أم نايف

فيديو.. مواطنة في البوليفارد: "بقعد لين يطيح اللي براسي"

 

 

الرياض
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
الأمير محمد بن عبدالعزيز
المستشار تركي آل الشيخ

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1589
منذ 30 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل... لا تجاهري بالمحرم... الترفيه ليس بفعل المحرمات من اختلاط وغناء وموسيقى وعرض الفتن والمفاتن.. أصلح الله الجميع..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الريان
اكيد يدور. جزمته ههه
الريان
عجيب .. ليكون. الي سرقت اميره الناصر
ابو محمد
الحمد لله على نعمة العقل... لا تجاهري بالمحرم... الترفيه ليس بفعل المحرمات من اختلاط وغناء وموسيقى وعرض الفتن والمفاتن.. أصلح الله الجميع..
انا
واصلا كنه الهلال واقف مابيفرح ينتظر منه يبارك … والله لو اخذها الثاني بيقول واو ومن تعب اعرف الحاقدين والحاسدين الكثيرين اللي من نفس...
الصابر
والله من حر ماتونس ايها الكهل

أخر الأخبار

توضيح من الوكالة الأوروبية بشأن مدى فعالية اللقاحات مع المتحور الجديد
توضيح من الوكالة الأوروبية بشأن مدى فعالية اللقاحات مع المتحور الجديد
منذ 16 ثانية 1007
فيديو نادر لزيارة الملك فيصل إلى القدس
فيديو نادر لزيارة الملك فيصل إلى القدس
منذ 6 دقائق 1066
بالفيديو .. لحظة إصابة تاليسكا أثناء احتفاله بهدفه في مرمى الأهلي
بالفيديو .. لحظة إصابة تاليسكا أثناء احتفاله بهدفه في مرمى الأهلي
منذ 13 دقيقة 1190
صورتان لخادم الحرمين يفصل بينهما عقود من الزمن أثناء متابعته للمشاريع التنموية
صورتان لخادم الحرمين يفصل بينهما عقود من الزمن أثناء متابعته للمشاريع التنموية
منذ 21 دقيقة 1173
التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين
التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين
منذ 45 دقيقة 1220
الهلال يستعد لـ أبها بجمل تكتيكية ومناورة فنية
الهلال يستعد لـ أبها بجمل تكتيكية ومناورة فنية
منذ 50 دقيقة 1169
الاتحاد يعلن تجديد عقد البرازيلي رومارينهو
الاتحاد يعلن تجديد عقد البرازيلي رومارينهو
منذ ساعة 1186
امرأة تسرق سيارة رنج روفر من مواطن أمام عينيه وتلوذ بالفرار في الرياض
امرأة تسرق سيارة رنج روفر من مواطن أمام عينيه وتلوذ بالفرار في الرياض
منذ ساعة 1817
الفيحاء يجبر التعاون على التعادل
الفيحاء يجبر التعاون على التعادل
منذ ساعة 1306
بالفيديو .. استشاري: التدخين الإلكتروني يسبب القلق والاكتئاب
بالفيديو .. استشاري: التدخين الإلكتروني يسبب القلق والاكتئاب
منذ ساعة 1219