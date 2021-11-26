مشاهد لحالات هلع بين مسافرين في رحلات جوية بسبب التيار النفاث القطبي

أميرة خالد (صدى):
استعرض الطيار السعودي محمد آل شيبان مقطع فيديو يوثق لحظات الهلع على متن رحلات جوية بسبب التيار النفاث القطبي.
وأوضح آل شيبان: "في هذه الفترة من السنة يتسلل التيار النفاث القطبي إلى الجنوب حتى خطوط العرض الوسطى لنصف الكرة الأرضية الشمالي، وهو تيار يتدفق من الغرب إلى الشرق بسرعات عالية يؤثر على استقرار طبقات الهواء العليا لأغلب المسارات الجوية لرحلات الطيران التي تطير فوق خط 30 درجة شمالًا".
وأشار آل شيبان" إلى أنه بسبب سرعة هذا التيار العالية تنتج اضطرابات هوائية قوية في أطرافه وغالباً تكون هذه الاضطرابات على ارتفاعات عالية ما بين ارتفاع 30 ألف قدم حتى طبقة التروبوبوز، وغالباً ما تكون السماء حينها صافية مما يصعب على الطيار أو جهاز الرادار التنبؤ بوجودها.
وأكد أنه رغم قوة هذه الاضطرابات إلا أنها لن تؤثر على سلامة الطائرة لكنها حتماً ستؤثر على سلامة الركاب إذا لم تكن أحزمة مقاعدهم مربوطة طوال وقت الرحلة