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رئيس الفيفا: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون من التغيير

منذ ساعتين
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رئيس الفيفا: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون من التغيير

وكالات (صدى):
أوضح غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن المعارضين لتغيير مواعيد إقامة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية يرغبون في الحفاظ على امتيازاتهم ومناصبهم.

وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنعقدة في القاهرة، والتي يتوقع خلالها إعلان الاتحاد القاري عن تأييد المقترحات الجديدة بإقامة النهائيات كل عامين.

وكان مسؤولي اللعبة في أوروبا وأمريكا الجنوبية عارضوا خطة إقامة النهائيات العالمية كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وقال إنفانتينو إن هؤلاء لا يريدون أي تغيير؛ لأنهم يتربعون على قمة اللعبة ويرغبون في الاستمرار.

وأضاف أن كبار مسؤولي اللعبة لا يريدون أي تغييرات ”خوفا من تعرض مناصبهم لأي مخاطر.. ونحن نقدر ونحترم ذلك.. لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إغلاق الباب ولابد من الإبقاء عليه مفتوح

كأس العالم
الفيفا
رئيس الفيفا
إنفانتينو
معارضو إقامة كأس العالم

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3147
منذ ساعة
وش تحس فيه ايش كل سنتين انت مريض الله يشفيك ضغط غير طبيعي حالياً على اللاعبين الدوليين من كثرة المشاركات وهي كل اربع سنوات فما بالك لو تقام كل سنتين،،، مقترح فاشل وغير مجدي سوى مع المنتخبات والأندية الفاشلة اللتي بعيدة عن المشاركات،،، تدل دربها
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4069
منذ 21 دقيقة
غباء ان تكون كأس العالم كل سنتين وش رأيه يسوونها كل سنة وتصير دورة رمضانية.من صاحب الاقتراح الغبي هذا؟ 🤔

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أحدث التعليقات

لا حولا ولا قوة الا بالله
بالله ما فيه رجل رشيد في وزاره الاعلام او وزارة الرياضه …
ع. س. ع
محمد،، ورا ما تحتجون عنهم يا فريق الضجيج والاحتجاجات الكذابة ههههههه،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب...
مطر الاسود
هذا دليل فاقع ان مقاييس الجمال قد وصلت الى الحضبض ودي اعرف ماهو الشيىء الجمبل في هذا المنظر حقا منتهى القباحة
ع. س. ع
سلمان الحربي،، فريقك ابو خرقة وش انشغلنا فية لا انادي لك البليهي والا جحفلي،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الله لا يبلانا بس،، ايام وليالي تحصلة تحت كبري البطحاء الله المستعان الله لا يرخصنا ويحسن خاتمتنا يارب الرجال انتهى المشكى لله

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