رئيس الفيفا: معارضو إقامة كأس العالم كل عامين خائفون من التغيير

وكالات (صدى):
أوضح غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن المعارضين لتغيير مواعيد إقامة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية يرغبون في الحفاظ على امتيازاتهم ومناصبهم.
وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنعقدة في القاهرة، والتي يتوقع خلالها إعلان الاتحاد القاري عن تأييد المقترحات الجديدة بإقامة النهائيات كل عامين.
وكان مسؤولي اللعبة في أوروبا وأمريكا الجنوبية عارضوا خطة إقامة النهائيات العالمية كل عامين بدلا من أربعة أعوام.
وقال إنفانتينو إن هؤلاء لا يريدون أي تغيير؛ لأنهم يتربعون على قمة اللعبة ويرغبون في الاستمرار.
وأضاف أن كبار مسؤولي اللعبة لا يريدون أي تغييرات ”خوفا من تعرض مناصبهم لأي مخاطر.. ونحن نقدر ونحترم ذلك.. لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إغلاق الباب ولابد من الإبقاء عليه مفتوح