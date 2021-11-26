نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصرامي : "النصر "جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لاشئ (فيديو)

منذ 47 دقيقة
1668
6
الصرامي : "النصر "جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لاشئ (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أثار سعود الصرامي حالة من السخرية والتهكم داخل استوديو "سوالف رياضيه" بردود أفعاله المبالغة في مدح "النصر" والتقليل من شأن الهلال، في حضور عدد من الضيوف المنتمين لنادي للهلال والذين باتوا يضحكون على كلامه وتصرفاته.

ووقف سعود الصرامي مده دقيقة تحية واحترام لنادي النصر، قائلا "النصر هو البطل الحقيقي أعظم نادي في العالم الذي جعل من بطولة الهلال في دقيقتها الأولى لا شيء".

وأضاف :"نادي النصر هو أعظم نادي جماهيري في العالم هو بطل آسيا الغير متوج، لافتا إلى أنه النادي الوحيد الذي استطاع بكريزمته وجماهيريته أن يمحو كل فرحة يحققها هؤلاء، وهم يعرفون أنهم ليسوا الأبطال الحقيقيين فنادي النصر هو البطل الحقيقي".

 

 

نادي النصر
سعود الصرامي
كرة قدم
نادي الهلال
بطولة آسيا

التعليقات

نايف العمري
نايف العمري عدد التعليقات : 12
منذ 36 دقيقة
انت شاغلك الهلال ورافع ضغطك والله يعينك الهلال بيتعبك شوري عليك تترك الرياضه حفاظا على باقي صحتك .
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 273
منذ 35 دقيقة
الشرهه على القناة اللتي تعطي هذه الأشكال فرصة الظهور والبربره، حتى الأطفال يستحون من هذا الأشكال
من المجانين ...
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2598
منذ 30 دقيقة
ههههههههههههههههه
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4069
منذ 29 دقيقة
ياخي قلنا نطقطق على بعض ماشي ولكن فريق جاب بطولة اسيوية ولو انها بطريقة ضبطني اضبطك. بس ماهو لهالدرجة يا سيد سعود. فريقك الله بالخير
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3147
منذ 11 دقيقة
الله لا يبلانا بس،، ايام وليالي تحصلة تحت كبري البطحاء الله المستعان الله لا يرخصنا ويحسن خاتمتنا يارب الرجال انتهى المشكى لله
لا حولا ولا قوة الا بالله
لا حولا ولا قوة الا بالله عدد التعليقات : 1
منذ 7 دقائق
بالله ما فيه رجل رشيد في وزاره الاعلام او وزارة الرياضه …

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا حولا ولا قوة الا بالله
بالله ما فيه رجل رشيد في وزاره الاعلام او وزارة الرياضه …
ع. س. ع
محمد،، ورا ما تحتجون عنهم يا فريق الضجيج والاحتجاجات الكذابة ههههههه،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب...
مطر الاسود
هذا دليل فاقع ان مقاييس الجمال قد وصلت الى الحضبض ودي اعرف ماهو الشيىء الجمبل في هذا المنظر حقا منتهى القباحة
ع. س. ع
سلمان الحربي،، فريقك ابو خرقة وش انشغلنا فية لا انادي لك البليهي والا جحفلي،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الله لا يبلانا بس،، ايام وليالي تحصلة تحت كبري البطحاء الله المستعان الله لا يرخصنا ويحسن خاتمتنا يارب الرجال انتهى المشكى لله

أخر الأخبار

شركة "تيك توك" توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض
شركة "تيك توك" توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض
منذ 5 دقائق 1053
بالفيديو.. مختص يوضح سبب ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة في المجتمع
بالفيديو.. مختص يوضح سبب ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة في المجتمع
منذ 11 دقيقة 1078
التسوية الودية بالرياض تنهي دعوة 68 عاملاً بـ 700 ألف ريال
التسوية الودية بالرياض تنهي دعوة 68 عاملاً بـ 700 ألف ريال
منذ 16 دقيقة 1094
بالفيديو..باحث : حاكم عبيسان عميل وخائن وهدفه التخريب والفساد
بالفيديو..باحث : حاكم عبيسان عميل وخائن وهدفه التخريب والفساد
منذ 22 دقيقة 1261
بالفيديو .. مشهد صادم لطعن شاب في مدينة "إب"
بالفيديو .. مشهد صادم لطعن شاب في مدينة "إب"
منذ 27 دقيقة 268
مشاهد لحالات هلع بين مسافرين في رحلات جوية بسبب التيار النفاث القطبي
مشاهد لحالات هلع بين مسافرين في رحلات جوية بسبب التيار النفاث القطبي
منذ 30 دقيقة 214
بالفيديو.."الراجحي" يشيد بتجربة شاب أنشأ شركة صغيرة قيمتها مئات الملايين
بالفيديو.."الراجحي" يشيد بتجربة شاب أنشأ شركة صغيرة قيمتها مئات الملايين
منذ 35 دقيقة 1199
شؤون الحرمين تجهز التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين
شؤون الحرمين تجهز التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين
منذ 37 دقيقة 1132
أمانة جدة: 550 جولة على المساكن الجماعية للأفراد وتُخلي 90 موقعاً مخالفاً
أمانة جدة: 550 جولة على المساكن الجماعية للأفراد وتُخلي 90 موقعاً مخالفاً
منذ 41 دقيقة 1159
ضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا في منطقتي الرياض وتبوك
ضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا في منطقتي الرياض وتبوك
منذ 44 دقيقة 1203