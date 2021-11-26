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شاهد.. رهف القحطاني تهدي والدها سيارة شاص ٢٠٢٢

منذ ساعتين
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شاهد.. رهف القحطاني تهدي والدها سيارة شاص ٢٠٢٢

أميرة خالد (صدى):
أهدت رهف القحطاني مشهورة "سناب شات"، والدها سيارة من شركة ”تويوتا“ وهى عبارة عن ”شاص“ موديل 2022.

ونشرت "رهف" فيديو لها تستعرض فيه السيارة التي كانت قد وصلت في لحظتها دون أن تكشف عن هوية والدها.

ورصد الفيديو أيضًا لحظة اهداء "رهف" السيارة لوالدها والذي أعرب عن امتنانه لها قائلاً: "لا هنتي، أحسبك رجال ما حسبج بنت والله“.

وقدمت "رهف" مفتاح السيارة وأوراقها الثبوتية لوالدها وقبلت يده ثم ركبت إلى جانبه، حيث أعربت عن محبتها لوالدها قائلة: "إن ما هديتك (شاص) من هو له أهدي .. والحمل خله ارتكي له وأشيله، وهمومك إن زادت ترى الحل عندي، (رهف) ترى بنتك تشل الثقيلة“.

سيارة
سناب شات
رهف القحطاني
والد رهف القحطاني
سيارة شاص موديل ٢٠٢٢

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 585
منذ ساعة
الحمدلله الذي عافانا
والمصيبة انها ماهي قادرة تعرض صورة وجه ابوها
هي عارضة وجهها
ومغطية وجه ابوها
اذا كانت تفتخر بابوها كان اظهرته للاعلام
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4069
منذ 15 دقيقة
تربيتك. ونعم التربية 😏

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أحدث التعليقات

لا حولا ولا قوة الا بالله
بالله ما فيه رجل رشيد في وزاره الاعلام او وزارة الرياضه …
ع. س. ع
محمد،، ورا ما تحتجون عنهم يا فريق الضجيج والاحتجاجات الكذابة ههههههه،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب...
مطر الاسود
هذا دليل فاقع ان مقاييس الجمال قد وصلت الى الحضبض ودي اعرف ماهو الشيىء الجمبل في هذا المنظر حقا منتهى القباحة
ع. س. ع
سلمان الحربي،، فريقك ابو خرقة وش انشغلنا فية لا انادي لك البليهي والا جحفلي،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الله لا يبلانا بس،، ايام وليالي تحصلة تحت كبري البطحاء الله المستعان الله لا يرخصنا ويحسن خاتمتنا يارب الرجال انتهى المشكى لله

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