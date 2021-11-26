شاهد.. رهف القحطاني تهدي والدها سيارة شاص ٢٠٢٢

أميرة خالد (صدى):
أهدت رهف القحطاني مشهورة "سناب شات"، والدها سيارة من شركة ”تويوتا“ وهى عبارة عن ”شاص“ موديل 2022.
ونشرت "رهف" فيديو لها تستعرض فيه السيارة التي كانت قد وصلت في لحظتها دون أن تكشف عن هوية والدها.
ورصد الفيديو أيضًا لحظة اهداء "رهف" السيارة لوالدها والذي أعرب عن امتنانه لها قائلاً: "لا هنتي، أحسبك رجال ما حسبج بنت والله“.
وقدمت "رهف" مفتاح السيارة وأوراقها الثبوتية لوالدها وقبلت يده ثم ركبت إلى جانبه، حيث أعربت عن محبتها لوالدها قائلة: "إن ما هديتك (شاص) من هو له أهدي .. والحمل خله ارتكي له وأشيله، وهمومك إن زادت ترى الحل عندي، (رهف) ترى بنتك تشل الثقيلة“.