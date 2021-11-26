"مواطن" يحول سطح منزله لمزرعة ويبتكر جهاز للزراعة عبر الموجات فوق الصوتية (فيديو)

الرياض (صدى):
أقدم شاب سعودي على تحويل سطح منزله لمزرعة، مبدعا في مجال الزراعة الحديثة وهي الزراعة المائية إيمانا منه بأنها زراعة المستقبل، فضلا عن ابتكا جهاز للزراعة عبر الموجات فوق الصوتية.
وقال" بدر" أن الفكرة جاءت إليه أثناء دراسته بايرلندا حينما زار هناك إحدى المزارع وانبهر بالفكرة واعجب بها حيث أن تلك الزراعات كانت تنمو في درجة حرارة سالب ٥.
وتابع، بعدما عدت قررت أن أطبق الفكره حيث في البداية واجهت صعوبات ولكن فيما بعد نجحت بنسبة ١٠٠٪ وللموسم الثالث.
وأضاف، قمت بزراعة اكثر من ١٠ أنواع من الخضروات كالطماطم والباذنجان والكوسة والخيار والورقيات بجميع أنواعها، حيث أن الجميع شهدوا بروعة مذاقها.