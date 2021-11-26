مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل "إدواردو" أسطورة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن النجم البرازيلي الكبير كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال السابق، وشباب الأهلي دبي الحالي، والذي لعب في الهلال 5 سنوات كاملة، قبل الانتقال إلى الملاعب الإماراتية.
وأصبح ادوارد قريبا للغاية من الرحيل عن شباب الأهلي دبي وذلك وفقا لصحيفة "الاتحاد الإماراتية"، لافته إلى أنه يفكر في عددا من العروض، بعد قرار إدارة النادي الإماراتي، بالاستغناء عنه، في يناير القادم.
ورجحت الأنباء ، أن نجم الهلال السابق، سيضطر العودة لبلاده بعدما استغني الزعيم عنه كما أن هناك احتمالا بالبقاء في الملاعب الإماراتية، حيث يرغب أكثر من نادٍ هناك، في التعاقد معه.
وأشارت إلى الأنباء إلى أن المفاجأة الكبرى قد تتمثل في عودة إدواردو، إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أن النصر كان يرغب بشدة في التعاقد معه ، في يناير 2021.