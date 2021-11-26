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مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل "إدواردو" أسطورة الهلال

منذ ساعتين
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مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل "إدواردو" أسطورة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن النجم البرازيلي الكبير كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال السابق، وشباب الأهلي دبي الحالي، والذي لعب في الهلال 5 سنوات كاملة، قبل الانتقال إلى الملاعب الإماراتية.

وأصبح ادوارد قريبا للغاية من الرحيل عن شباب الأهلي دبي وذلك وفقا لصحيفة "الاتحاد الإماراتية"، لافته إلى أنه يفكر في عددا من العروض، بعد قرار إدارة النادي الإماراتي، بالاستغناء عنه، في يناير القادم.

ورجحت الأنباء ، أن نجم الهلال السابق، سيضطر العودة لبلاده بعدما استغني الزعيم عنه كما أن هناك احتمالا بالبقاء في الملاعب الإماراتية، حيث يرغب أكثر من نادٍ هناك، في التعاقد معه.

وأشارت إلى الأنباء إلى أن المفاجأة الكبرى قد تتمثل في عودة إدواردو، إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أن النصر كان يرغب بشدة في التعاقد معه ، في يناير 2021.

 

النصر
الهلال
كرة قدم
كارلوس إدواردو
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3142
منذ 31 دقيقة
اعتقد ان ادواردو أصعب وأقوى من الآسيوية بس فريق ابو خرقة يعني شوفوني فريق بطل وبالأخير لا آسيوية ولا دوري،،، الآسيوية صعبة قوية
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10720
منذ 3 دقائق
خبر كاذب ادواردو راح الامارات لانه لا يريد ان يلعب ضد الهلال

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
خبر كاذب ادواردو راح الامارات لانه لا يريد ان يلعب ضد الهلال
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههه
ع. س. ع
وكم نقاط الفقر حسيت انة متصدر وفايز في جميع مبارياتة،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
وكم نقاط الفقر حسيت انة متصدر وفايز في جميع مبارياتة،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
اعتقد ان ادواردو أصعب وأقوى من الآسيوية بس فريق ابو خرقة يعني شوفوني فريق بطل وبالأخير لا آسيوية ولا دوري،،، الآسيوية صعبة قوية

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