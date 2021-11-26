هجوم كبير على محامي لإفشائه أسرار موكلة له على مواقع التواصل الإجتماعي (فيديو)

الرياض (صدى):
استنكر المحامي عبد العزيز الفهاد موقف الدكتور بكر الفلاح المحامي، بشأن إفشاء أسرار موكلته، لافتا إلى رغبته في إعترافه بالخطأ وعدم البحث عن مخارج وحجج حتى لا يؤثر بالسلب على مهنة المحاماة.
بينما قال المحامي والمستشار القانوني سلطان العنزي أن إفشاء أسرار الموكل على موقع التواصل الاجتماعي من قبل المحامي الخاص به، ليس من الأمانه المهنية كما انتقد تصرف المحامي بكر الفلاح على الهواء مباشرة أثناء تواجده في" برنامج ياهلا" على روتانا خليجيه.
ورد الدكتور بكر الفلاح على ما توجه إليه من اتهامات بشأن إفشاء أسرار موكله أنه لم يفشي أسرارا، وأن الموكلة لم تستشيره في شيء بصفته محامي وإنما هي جارته وكل المعلومات التي قالها هي مشهورة ومعروفة والكل يعلمها.
وتابع الفلاح، :" أطالب الجميع بألا يطلقوا حكما على أي شخص إلا بعدما يتأكدون منه ولا يتناقلون الكلام بدون حجة فلابد على من يتكلم أن يكون على بينة ولا يظلم أحد.