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بالفيديو.. إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

منذ 40 دقيقة
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بالفيديو.. إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

الرياض (صدى):
واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من (2.1) مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها عُثر على (467.441) حبة كبتاجون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

كما قاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة لإحباط المحاولة الثانية التي كانت عبارة عن إرسالية "طحين نشا" أخفى بداخلها المهرب (566.279) حبة كبتاجون وذلك بطريقة فنية داخل الأكياس، وفي المحاولة الثالثة تمكّن منسوبي الهيئة في المنفذ من إحباط (136.045) حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً داخل الراديتر الخاص بإحدى الشاحنات وذلك بعد تجويفه وتعبئته بالحبوب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أن المنفذ تمكّن أيضًا من إحباط محاولة تهريب رابعة وذلك بعد العثور على (184.883) حبة كبتاجون مخبأة في تجويف ديكور الثلاجة الخاصة بكابينة إحدى الشاحنات.

وتابعت الهيئة أنه في المحاولة الخامسة تم إحباط (473.255) حبة كبتاجون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من شاحنته التي كان يقودها، وفي المحاولة السادسة جرى إخفاء (282.558) حبة كبتاجون في أرضية إحدى الشاحنات، كما أحبطت الهيئة محاولة تهريب حبوب كبتاجون سابعة بلغ عدد المضبوطات فيها (26.744) بعد العثور عليها مُخبأة بمخابئ في الواجهة الأمامية للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 12 شخصا.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادرتها وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثل ذلك في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، وأنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@Zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417), حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 8
منذ 18 دقيقة
الف الف شكر لكم رجال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ...

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