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بسبب الأزمة بين "حمدالله" "والنصر" .. خصم نقاط من رصيد الفريق الأول

منذ 58 دقيقة
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بسبب الأزمة بين "حمدالله" "والنصر" .. خصم نقاط من رصيد الفريق الأول

نواف السالم (صدى):
ودع النصر حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، كما أنه أصبح مهددا بالعقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار القانوني خالد الشعلان، إلى أن المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السابق، سيفوز في قضيته ضد النصر، بعد فسخ عقده رسميًا حيث أن نادي النصر أعلن فسخ عقد حمدالله مساء الثلاثاء بسبب سلوكياته المشينة، داخل الفريق.

وذكر الشعلان عبر "تويتر"، أن المادة 42 من لائحة الاحتراف، تمنع أي نادٍ سعودي، من فسخ عقد لاعبه الأجنبي أو المحلي، خلال الموسم،لافتا إلى أن العقوبة التي ستقع على النصرقد تصل إلى خصم نقاط من رصيد الفريق ، بمسابقة الدوري.

وفي سياق آخر، بينما يتحدث الشعلان عن تصعيد الموقف بين حمدالله والنصر، لجأ حمد الله، إلى صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق وذلك وفقا ل " الميدان الرياضي"

الجدير بالذكر أن السويكت ترأس النصر، في الفترة من يوليو 2019، إلى أبريل 2021، قبل أن ينعزل عن منصبه بقرار من وزارة الرياضة السعودية حيث طلب منه حمدالله التدخل لانهاء قضية فسخ النادي، العلاقة التعاقدية معه؛ دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

 

نادي النصر
فسخ عقد
حمدالله
عبد الرزاق حمدالله
السويكت
أزمة حمدالله مع النصر

التعليقات

ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 208
منذ 27 دقيقة
سابق حميم لأذيةالنصروجمع وتاليف الاخبار ضده حتى قبل ما يصير اي شيء ،،،مرض الشهره
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2256
منذ 14 دقيقة
كان الهدف من بيان النصر اشغال جماهيرهم عن تتويج الهلال بكاس اسيا
والدليل
توقيت الاعلان بعد المباره ولو خسر الهلال ماكان خرجوا
ولكن لانهاء المسلسل الفاشل والي قاعدين يضحكون على جماهيرهم
راح يخرج بيان
تتدخل العضو الداعم بحل الخلاف مابين الادارة وحمد الله
وفسخ العقد كان مجرد كذب وتهريج
حمد الله يخرج ويعتذر واني قادم
حركات خفافيش الظلام
الهلال وصل للعالميه وهولاء يضللون جماهيرهم المسكينه

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أحدث التعليقات

سكه طويييله
ركزة البليهي اليمه كانها بوسط حشا الفقراويه
بونواف
الترفية استفادة منه الطبقة الراقية بسبب ارتفاع أسعار التذاكر والدخول. الفقير استفادة ارتفاع الأسعار من الضريبة والزكاة والبلدية والجمارك من قبل التاجر عوضها في...
كلام العقل
ههههههههه نصاب وكذاب يبي يرجع اخوه لنصر لم يستكفون من الأموال اللتي حصلو عليها من النصر. لذي الارجع بخطه جديده لضغط على النصر وإدارته...
زعيم اااسيا
كان الهدف من بيان النصر اشغال جماهيرهم عن تتويج الهلال بكاس اسيا والدليل توقيت الاعلان بعد المباره ولو خسر الهلال ماكان خرجوا ولكن لانهاء...
خالد
الف الف شكر لكم رجال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ...

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