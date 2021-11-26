بسبب الأزمة بين "حمدالله" "والنصر" .. خصم نقاط من رصيد الفريق الأول

نواف السالم (صدى):
ودع النصر حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، كما أنه أصبح مهددا بالعقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشار القانوني خالد الشعلان، إلى أن المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السابق، سيفوز في قضيته ضد النصر، بعد فسخ عقده رسميًا حيث أن نادي النصر أعلن فسخ عقد حمدالله مساء الثلاثاء بسبب سلوكياته المشينة، داخل الفريق.
وذكر الشعلان عبر "تويتر"، أن المادة 42 من لائحة الاحتراف، تمنع أي نادٍ سعودي، من فسخ عقد لاعبه الأجنبي أو المحلي، خلال الموسم،لافتا إلى أن العقوبة التي ستقع على النصرقد تصل إلى خصم نقاط من رصيد الفريق ، بمسابقة الدوري.
وفي سياق آخر، بينما يتحدث الشعلان عن تصعيد الموقف بين حمدالله والنصر، لجأ حمد الله، إلى صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق وذلك وفقا ل " الميدان الرياضي"
الجدير بالذكر أن السويكت ترأس النصر، في الفترة من يوليو 2019، إلى أبريل 2021، قبل أن ينعزل عن منصبه بقرار من وزارة الرياضة السعودية حيث طلب منه حمدالله التدخل لانهاء قضية فسخ النادي، العلاقة التعاقدية معه؛ دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.