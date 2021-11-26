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"حمدالله" يطلب من صفوان السويكت التدخل لحل أزمته مع النصر

منذ ساعتين
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"حمدالله" يطلب من صفوان السويكت التدخل لحل أزمته مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله طلب من رئيس ‎النصر السابق الدكتور صفوان السويكت التدخل؛ وذلك لانهاء قضية فسخ النادي العلاقة التعاقدية معه.

وتواصل "حمدالله" مباشرة مع "السويكت" من أجل الاتصال بالإدارة الحالية وحل المشكلة، وإقناعها بالتراجع عن فسخ العقد أو الحصول على مستحقاته.

وجاء ذلك بعد قرار نادي النصر بإلغاء عقد "حمدالله" مع احتفاظ النادي بكامل حقوقه المالية والقانونية؛ وذلك بسبب إرسال اللاعب رسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي، طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل.

وقال "حمدالله" في رسالته إلى "الغامدي": "سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدا لو يتم خصم كامل عقدي، واعتبروها صدقة لكم”.

 

الغامدي
رئيس النصر
رسالة
العلاقة التعاقدية
صفوان السويكت
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10301
منذ 21 دقيقة
حسنا ** أووووه مصادر **!!!هههههههههه

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابوبدر
ضمك وابها اكيد فريقين شقيقين للهلال لصاحبهما 😂
طامي الزهراني
يارب يختار لنا لاعب برازيلي مميز بخط الهجوم أو الوسط
رااايق
حسنا ** أووووه مصادر **!!!هههههههههه
الحربي
الهلال ماهو في حاجتك تبارك له غني عن اللي مثلك

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