"حمدالله" يطلب من صفوان السويكت التدخل لحل أزمته مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله طلب من رئيس النصر السابق الدكتور صفوان السويكت التدخل؛ وذلك لانهاء قضية فسخ النادي العلاقة التعاقدية معه.
وتواصل "حمدالله" مباشرة مع "السويكت" من أجل الاتصال بالإدارة الحالية وحل المشكلة، وإقناعها بالتراجع عن فسخ العقد أو الحصول على مستحقاته.
وجاء ذلك بعد قرار نادي النصر بإلغاء عقد "حمدالله" مع احتفاظ النادي بكامل حقوقه المالية والقانونية؛ وذلك بسبب إرسال اللاعب رسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي، طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل.
وقال "حمدالله" في رسالته إلى "الغامدي": "سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدا لو يتم خصم كامل عقدي، واعتبروها صدقة لكم”.